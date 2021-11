AllTrails beschikt dankzij Permira over 150 miljoen dollar aan investeringsgeld

AllTrails huisvest de grootste verzameling digitale routegidsen, met meer dan 300.000 wandel-, hardloop- en mountainbikeroutes over de hele wereld en een community van meer dan 30 miljoen liefhebbers van buitenactiviteiten. Het platform helpt gebruikers bij het vinden en verkennen van nieuwe trajecten en het herkennen van routes, die het best aansluiten bij hun individuele behoeften, zodat zij voorzien van navigatiemiddelen met een gerust hart de buitenlucht in kunnen trekken, inclusief recensies en foto's van andere gebruikers van AllTrails. Met AllTrails kunnen personen van alle vaardigheidsniveaus buitenactiviteiten ontdekken en deze vastleggen en delen.

'AllTrails is gebaseerd op het basisprincipe dat mensen en gemeenschappen gelukkiger en gezonder zijn als ze in de buitenlucht actief zijn,' aldus CEO van AllTrails Ron Schneidermann. 'Wij gebruiken technologie om die toegang voor een breder publiek mogelijk te maken en mensen in staat te stellen om de fysieke, psychische en emotionele voordelen te ervaren, die alleen de natuur biedt. Deze investering bevestigt ons streven naar welzijn door goed te doen, en we zijn heel blij dat ons platform via onze samenwerking met Permira en Spectrum Equity mondiaal gezien bij meer mensen bekendheid krijgt.'

Na het daverende succes van 2020 laat AllTrails nog steeds recordresultaten zien, ook omdat meer mensen de tijd nemen voor een gezonde levensstijl en daarvoor de natuur in trekken. De AllTrails-app is meer dan 40 miljoen keer gedownload en kan bogen op een dekking in 190 landen, 30 regio's en op alle 7 continenten. Daarmee is het digitale merk algemeen erkend en categorieleider in de sector buitenactiviteiten.

Bruce Chizen, senior consultant van Permira en voormalig CEO van Adobe beweert: 'AllTrails bouwt al tien jaar aan de content die nodig is om het ultieme platform te worden voor mensen die de buitenwereld willen verkennen. We zijn verheugd over Ron's ondersteuning en onze hernieuwde samenwerking met Spectrum Equity en Tim Sullivan.' Met deze transactie voegt Bruce zich bij Tim Sullivan, voormalig CEO van Ancestry, en Gretchen Howard, COO van Robinhood, aan de RvB-tafel van AllTrails.

'De levendige community van AllTrails-gebruikers heeft de enorme groei van het bedrijf mogelijk gemaakt', aldus Ben Spero, algemeen directeur van Spectrum Equity en lid van de Raad van Bestuur van AllTrails. 'Wij kijken uit naar onze samenwerking met Permira om dit momentum verder uit te bouwen en de meest toonaangevende digitale outdoors-community uit te breiden.'

Over AllTrails

AllTrails is het meest vertrouwde en gebruikte platform voor buitenactiviteiten ter wereld. We helpen mensen om de buitenwereld te verkennen met handgemaakte routekaarten en de foto's, recensies en opnames van onze gebruikers die via crowdsourcing zijn verzameld door onze community bestaande uit miljoenen geregistreerde wandelaars, mountainbikers en traillopers in meer dan 200 landen en regio's. AllTrails prijkt vaak in de Top 5 van gezondheid- en fitness-apps en is wereldwijd door meer dan 40 miljoen mensen gedownload.

Neem voor meer informatie over AllTrails of de mobiele AllTrails-app voor iOS of Android contact op met [email protected].

Over Permira

Permira is een mondiale beleggingsfirma die succesvolle bedrijven ondersteunt in hun groeiambities. Het bedrijf, opgericht in 1985, adviseert fondsen met een totaalkapitaal van ongeveer 50 miljard USD (44 miljard EUR) en richt zich op lange termijn meerderheids- en minderheidsbeleggingen. De Permira-fondsen beschikken over meer dan 250 private equity-beleggingen gedaan in vier hoofdsectoren: technologie, consumenten, dienstensector en gezondheidszorg. De Permira-fondsen hebben qua investeringen in technologie een uitgebreide staat van dienst, met een investering van 15,9 miljard dollar in 58 bedrijven voor enterprise cloud-gebruik, SaaS, fintech en online-marktplaatsen. Permira heeft meer dan 350 werknemers in dienst verspreid over 15 kantoren in Europa, Noord-Amerika en Azië.

Permira's groeistrategie baseert op de ondersteuning van groeimogelijkheden bij zowel marktverstorende als marktleidende bedrijven. In het verleden hebben Permira en de Permira-groeifondsen al een aantal van de grootste en snelstgroeiende internet- en technologiebedrijven ter wereld ondersteund en geholpen, waaronder Zwift, CommentSold, Klarna, Boats Group, Mirakl, Minted, Catawiki en The Knot Worldwide. Ga voor meer informatie naar www.permira.com.

Over Spectrum Equity

Spectrum Equity is een toonaangevende beleggingsfirma, dat kapitaal en strategische begeleiding biedt aan innovatieve bedrijven in de informatie-economie. Al meer dan 25 jaar werkt het bedrijf samen met buitengewone ondernemers en managementteams, met als doel het opbouwen van langetermijnwaarde in toonaangevende, op internet gebaseerde bedrijven in software- en informatiediensten. Representatieve investeringen zijn onder andere: Ancestry, Definitive Healthcare, GoodRx, Grubhub, Everly Health, Lucid Software, Lynda.com, SurveyMonkey, The Knot Worldwide en Verafin. Ga voor meer informatie, inclusief een volledige lijst met beleggingen in portefeuilles, naar spectrumequity.com.

