ALLVP vai vender a Cornershop ao Walmart por $225 milhões de dólares

Essa seria a maior operação de desinvestimento de uma empresa respaldada por fundos de capital de risco no México e Chile, o que testemunha o valor criado entre um fundo mexicano, importantes fundos internacionais e uma equipe excepcional de empreendedores. A transação consolida a ALLVP como líder de investimentos em etapas iniciais na região e confirma o enorme potencial de investir em startups latino-americanas.

A Cornershop foi fundada em 2015 por Oskar Hjertonsson, Daniel Undurraga e Juan Pablo Cuevas, uma equipe icônica que, anteriormente, financiou uma startup vendida com êxito à Groupon. Para lançar a Cornershop, ela se aliou a investidores-anjos essenciais, como Wences Casares, Ariel Poler e Oscar Salazar. Juntos, construíram o marketplace com talentos mexicanos e chilenos, até que ele se tornou a maior plataforma de eCommerce de supermercados do Chile e do México, superando os esforços dos gigantes da região.

Em 2015, a ALLVP liderou a primeira rodada de investimentos na Cornershop com a visão de revolucionar o setor de supermercados na América Latina, um mercado de mais de US$ 500 bilhões. Em abril de 2016, as firmas Accel Partners, Jackson Square Ventures, Creandum e Endeavor Catalyst, atraídos pela inigualável execução da Cornershop, se uniram à ALLVP em uma nova rodada de financiamento. Em 2017, a Accel Partners liderou uma rodada de US$ 21 milhões, para acelerar a expansão da firma. A ALLVP participou de todas as rodadas de capitalização da Cornershop.

O sócio da ALLVP e membro do conselho da Cornershop, Federico Antoni, declarou: "Para transformar profundamente um setor não basta o capital. É necessário ter uma visão clara do futuro, uma capacidade técnica de redimensionar a empresa e a ambição de conquistar o mercado. Oskar, Daniel e Chaq formam essa equipe que todos os fundos buscam. O talento dos empreendedores e sua equipe de investimentos foi o que gerou o grande rendimento que nossos investidores esperam".

Essa transação seria a terceira operação de desinvestimento da ALLVP em 2018, após vender a Petsy, importante empresa de ecommerce para animais de estimação no México, ao maior varejista mexicano de produtos para animais de estimação, a Maskote, e também a Aplázame, plataforma de empréstimos, ao banco espanhol Wizink.

Fundada por Federico Antoni e Fernando Lelo de Larrea em 2012, a ALLVP é uma das firmas de capital de risco (venture capital) mais ativas na América Latina. A firma já investiu em 26 empresas inovadoras, através de fundos destinados à América Latina. A ALLVP é filiada à LAVCA, AMEXCAP e Endeavor Investor Network.

