Allwyn va acquérir le groupe Camelot Lottery Solutions auprès du Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

CHICAGO et LUCERNE, Suisse, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Allwyn AG (« Allwyn »), le principal opérateur européen de loterie, et le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (les « Enseignantes et enseignants de l'Ontario ») ont annoncé aujourd'hui qu'Allwyn a accepté d'acquérir le groupe de sociétés Camelot Lottery Solutions (le « groupe Camelot LS »), actuellement détenu par les Enseignantes et enseignants de l'Ontario.

Le groupe Camelot LS, dont le siège se trouve à Chicago, exploite la Loterie de l'Illinois dans le cadre d'un accord de gestion privée à travers sa société d'exploitation, Camelot Illinois LLC, et s'associe à l'Arkansas Scholarship Lottery pour améliorer ses activités de loterie. En outre, le groupe comporte une branche technologique qui fournit des produits et des services aux loteries et à leurs joueurs en Europe et en Amérique du Nord. Aucun changement n'est envisagé au sein de l'équipe de direction du groupe Camelot LS en rapport avec la transaction, et l'entreprise continuera à améliorer les performances des loteries qu'elle soutient. À la suite de la transaction, l'équipe de direction expérimentée pourra profiter de l'expérience approfondie acquise par Allwyn au cours de plus d'une décennie d'exploitation et d'amélioration des loteries en Europe.

« Nous restons déterminés à servir nos clients, à mobiliser les joueurs et à accroître les revenus de la loterie au profit des communautés qu'ils servent », a déclaré le directeur général du groupe Camelot LS, Wayne Pickup. « En tant que gestionnaire privé de la Loterie de l'Illinois, nous travaillons en étroite collaboration avec le département de la loterie pour favoriser une croissance responsable et durable afin de maximiser les revenus pour l'État de l'Illinois. L'association des ressources, de l'expertise et des talents d'Allwyn et du groupe Camelot LS ne fera qu'améliorer les résultats que nous aidons l'État de l'Illinois et tous nos clients à obtenir. »

Robert Chvátal, PDG d'Allwyn, a ajouté : « Nous avons toujours considéré le marché américain comme une partie importante de la croissance future d'Allwyn, et l'acquisition du groupe Camelot LS en est une étape importante. L'objectif d'Allwyn est de construire de meilleures loteries et de les aider à recueillir plus d'argent pour de bonnes causes, grâce à l'innovation, la technologie, l'efficacité et la sécurité dans notre quête d'un engagement accru de la part des joueurs. Allwyn et Camelot partagent tous deux une passion pour le secteur de la loterie, la création de valeur pour nos clients et l'augmentation des bénéfices des loteries pour les communautés. »

Allwyn exploite des loteries en Autriche, en République tchèque, en Grèce, à Chypre et en Italie. Camelot Group est une société affiliée de Camelot UK Lotteries Limited (« Camelot UK »), qu'Allwyn a accepté d'acquérir auprès des Enseignantes et enseignants de l'Ontario le mois dernier. Camelot UK est l'exploitant actuel de la Loterie nationale du Royaume-Uni en vertu d'une licence qui expire le 31 janvier 2024. Plus tôt cette année, une filiale d'Allwyn a obtenu la licence d'exploitation de la Loterie nationale du Royaume-Uni en vertu de la quatrième licence, qui court à partir du 1er février 2024 pour 10 ans.

Au terme de la transaction, les sociétés du groupe Camelot LS deviendront des filiales à part entière d'Allwyn. La transaction devrait être conclue au premier trimestre de 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.

À propos d'Allwyn

Allwyn est un opérateur de loterie de premier plan au niveau mondial. Allwyn crée des loteries plus efficaces qui rapportent plus d'argent pour les bonnes causes en misant sur l'innovation, la technologie, l'efficacité et la sécurité grâce à un portefeuille croissant de jeux de divertissement. L'approche « loterie d'abord », qui met l'accent sur les jeux récréatifs abordables, a permis à Allwyn d'occuper une position de leader sur le marché grâce à des marques de confiance en Europe, en Autriche, en République tchèque, en Grèce, à Chypre et en Italie. Ayant été retenue dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres au début de cette année, Allwyn devrait devenir l'exploitant de la Loterie nationale britannique à partir de février 2024.

Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Le Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial dont l'actif net s'élevait à 242,5 milliards de dollars au 30 juin 2022. Nous investissons dans plus de 50 pays dans un large éventail d'actifs, notamment des actions de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenu fixe, des titres de crédit, des matières premières, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et des titres de croissance à risque, afin de procurer un revenu de retraite à 333 000 participants actifs et retraités.

Avec des bureaux à Hong Kong, Londres, Mumbai, San Francisco, Singapour et Toronto, nos plus de 350 professionnels de l'investissement apportent une expertise approfondie dans des secteurs allant de l'agriculture à l'intelligence artificielle. Nous sommes un régime de retraite à prestations définies entièrement financé et nous avons obtenu un rendement annuel net total de 9,6% depuis la création du régime en 1990. Au RREO, nous n'investissons pas seulement pour obtenir un rendement, mais aussi pour façonner un avenir meilleur pour les enseignants que nous servons, les entreprises que nous soutenons et le monde dans lequel nous vivons. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

Déclarations prospectives

La présente annonce peut contenir des déclarations prospectives concernant certains de nos plans et nos objectifs, intentions, croyances et attentes actuels concernant, entre autres, nos résultats d'exploitation futurs, notre situation financière, nos liquidités, nos perspectives, notre croissance, nos stratégies, nos acquisitions en cours ou d'autres transactions (y compris concernant la réalisation de l'acquisition annoncée du groupe Camelot Lottery Solutions), nos plans de financement et les secteurs dans lesquels nous exerçons nos activités. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le fait qu'elles ne se rapportent pas à des faits historiques ou actuels. En général, mais pas toujours, des mots tels que « peut », « pourrait », « devrait », « sera », « s'attend à ce que », « a l'intention », « estime », « anticipe », « suppose », « croit », « planifie », « cherche », « continue », « cible », « but », « ferait » ou leurs variations négatives ou des expressions similaires permettent d'identifier les déclarations prospectives. De par leur nature, les déclarations prospectives sont intrinsèquement sujettes à des risques et à des incertitudes, car elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se produire à l'avenir. Nous vous mettons en garde contre le fait que les déclarations prospectives ne garantissent pas les performances futures et que nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels nous exerçons nos activités, peuvent différer sensiblement de ceux indiqués ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette annonce. En outre, même si nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos liquidités ainsi que le développement des secteurs dans lesquels nous exerçons nos activités s'avèrent conformes aux déclarations prospectives contenues dans le présent document, ces résultats ou développements passés peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou développements des périodes futures. Vous devez considérer attentivement les risques et incertitudes décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel publié par Allwyn International a.s. et d'autres documents que nous publions sur notre site Internet. La plupart de ces facteurs échappent à notre contrôle et sont difficiles à prévoir.

Nous ne nous engageons pas à examiner, mettre à jour ou confirmer les attentes ou les estimations, ni à publier des révisions des déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date de publication du présent document.

SOURCE Allwyn