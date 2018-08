Alma annuncia il lancio al 5CC di Barcellona del PICO CLEAR, una tecnologia all’avanguardia in picosecondi che inaugura una nuova era nel settore della dermatologia

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/734632/Alma_Lasers.jpg )





La tecnologia all'avanguardia PICO CLEAR offre un'ampia gamma di applicazioni dermatologiche, compresa la rimozione di tatuaggi con inchiostro scuro e a colori, lentiggini, macchie caffellatte, lesioni pigmentate benigne, esiti cicatriziali da acne e rughe. Il concetto alla base del trattamento con PICO CLEAR è l'emissione di impulsi di energia ultra-brevi in picosecondi orientati al tessuto cutaneo e concentrati verso il pigmento interessato. Tali impulsi vengono trasformati in onde fotoacustiche che frammentano il pigmento in microparticelle e vengono poi espulse con facilità dal sistema immunitario del corpo.

Rispetto ai laser tradizionali, quello in picosecondi è in grado di eliminare tatuaggi e pigmenti con un numero minore di trattamenti grazie alla durata più breve dei suoi impulsi fornendo una maggiore convergenza di energia laser in una forza meccanica e frammentando i pigmenti in minuscole particelle di polvere. Il nuovo PICO CLEAR offre gli impulsi della durata più breve disponibili sul mercato pari a 300-350 picosecondi oltre a diverse lunghezze d'onda per trattare selettivamente l'intero spettro cromatico.

"PICO CLEAR è effettivamente una novità in questo settore. Introduce infatti una tecnologia all'avanguardia nel segmento in rapida evoluzione della dermatologia, offrendo nuove opportunità commerciali ai medici di questa specializzazione", afferma Lior Dayan, CEO di Alma, "PICO CLEAR è il risultato delle migliori capacità di Ricerca e Sviluppo della nostra azienda come piattaforma leader del settore".

Il pacchetto completo della piattaforma di PICO CLEAR comprende un'ampia gamma di manipoli per assicurare soluzioni per tutti i tipi di pelle, consentendo ai medici di creare trattamenti personalizzati basati su più parametri, quali lunghezza d'onda, livello di energia, dimensioni delle macchie cutanee, emissione di energia e frequenza delle ripetizioni.

Informazioni su Alma

Alma è un'azienda globale di soluzioni laser, fototerapiche, in radiofrequenza e a ultrasuoni per i mercati dell'estetica e della chirurgia. Consentiamo ai medici di offrire procedure sicure ed efficaci, mentre i pazienti traggono vantaggio da tecnologie e trattamenti all'avanguardia, clinicamente testati.

https://www.almalasers.com

Le richieste dei media vanno indirizzate a:



Sivan Raz



Tel: +972-54-2630020



E-mail: Sivan.Raz@almalasers.com