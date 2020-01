Alma, spółka należąca do Sisram Medical, wprowadza DermaClear - platformę 3 w 1 do hydradermabrazji skóry

NORYMBERGA, 9 stycznia 2020 r. /PRNewswire/ -- firma Alma, jeden z pięciu największych na świecie producentów urządzeń do zabiegów medycznych i estetycznych, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na rynek produktu DermaClear - skutecznego rozwiązania 3 w 1 do głębokiego oczyszczania, odżywiania i nawilżania skóry twarzy.

DermaClear by Alma

DermaClear stanowi skuteczną platformę hydradermabrazyjną do złuszczania i usuwania naskórka oraz oczyszczania i nawilżania skóry. Stworzono ją w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na zabiegi dermatologiczne cechujące się wysoką jakością, bezpieczeństwem i dokładnością. Badania pokazują, że zanieczyszczenia, toksyny i środki chemiczne, na które narażeni są mieszkańcy miast, mogą uszkadzać skórę, a częste stosowanie dużych ilości makijażu w dobie selfie prowadzi do blokowania porów i szybszego starzenia się skóry. Firma DermaClear stworzyła rozwiązanie tych problemów.

DermaClear można stosować zarówno jako zabieg czysto kosmetyczny, do złuszczania naskórka i zarazem odmładzania skóry, jak i w celu przygotowania do różnych zabiegów dermatologicznych. Platforma działa trzyetapowo:

DermaClear EXFO - usuwanie martwych komórek naskórka i oczyszczanie powierzchni skóry;

DermaClear CLEANSE - usuwanie zanieczyszczeń z głębi skóry bez powodowania podrażnień;

DermaClear HYDRATE - kondycjonowanie i nawilżanie skóry oraz dostarczanie ochronnych antyoksydantów do oczyszczonej skóry.

Wygodna i łatwa w obsłudze platforma posiada specjalnie zaprojektowaną obrotową końcówkę i doskonałe parametry odsysania, pozwalając na głębokie oczyszczanie skóry i usuwanie z niej zanieczyszczeń przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego przenikania roztworów do skóry. Obrotowy ruch wykonanej z elastycznego silikonu miękkiej końcówki urządzenia zwiększa dokładność i równomierność procesu oczyszczania.

„Produkt DermaClear to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na dokładną pielęgnację skóry. Rozwiązanie to można stosować w celach czysto kosmetycznych, ale również jako przygotowanie do zabiegów medycyny estetycznej" - powiedziała Lior Dayan, dyrektorka generalna firmy Alma.

Alma

Firma Alma zalicza się do światowej czołówki innowatorów w dziedzinie rozwiązań dla medycyny i chirurgii estetycznej, które bazują na technologii laserowej, świetlnej, radiowej, plazmowej i ultradźwiękowej. Nasze najnowocześniejsze, przebadane klinicznie rozwiązania i zabiegi ułatwiają specjalistom skuteczne i bezpieczne wykonywanie zabiegów z korzyścią dla pacjentów.

https://www.almalasers.com

Materiał filmowy: https://youtu.be/2mz_GrpZYSQ

KONTAKT:

ICR Inc.

Edmond Lococo

tel. +86 (10) 6583-7510

e-mail: Edmond.lococo@icrinc.com

https://www.almalasers.com



SOURCE Alma