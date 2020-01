Alma, spółka należąca do Sisram Medical, wprowadza przełomowy aplikator ClearSkin PRO: wyraźnie młodszy wygląd skóry dzięki dwa razy większej mocy

NORYMBERGA, Niemcy, 30 stycznia 2020 r. /PRNewswire/ -- Firma Alma, jeden z pięciu największych światowych producentów urządzeń do zabiegów medycznych i estetycznych, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na rynek ClearSkin PRO. Toprzełomowy aplikator o dwukrotnie większej mocy niż poprzednie rozwiązania, który zapewnia wyraźnie młodszy wygląd skóry.

The new ClearSkin Pro laser by Alma

Zaprezentowany podczas światowego kongresu IMCAS w Paryżu ClearSkin PRO pozwala uzyskać do 3000 mJ energii nieablacyjnego lasera na impuls – czyli dwa razy więcej, niż dotychczasowe rozwiązania. Zapewnia to sprawdzony, nadzwyczajny efekt odmłodzenia skóry. Wyjątkowe cechy ClearSkin PRO to zerowy okres przestoju, możliwość wykonywania zabiegów przez cały rok i niezrównane bezpieczeństwo niezależnie od typu cery.

ClearSkin PRO wykorzystuje nieablacyjny laser Er:Glass 1540nm z jednoczesnym chłodzeniem kontaktowym zapewniając powstawanie punktów koagulacyjnych, pobudzanie syntezy nowej skóry właściwej i regenerację macierzy pozakomórkowej. Pozostawia przy tym nietknięty naskórek i zachowuje wysoki poziom bezpieczeństwa.

Produkt został wprowadzony razem z nowym Harmony XL PRO Special Edition. Od teraz wspólnie te dwa urządzenia – nowa wersja sprawdzonej przez lata platformy multiaplikacyjnej oraz innowacyjny aplikator – rozpoczynają nową erę zabiegów odmładzających skórę, łącząc najsilniejszy efekt termiczny ze sprawdzonym w warunkach klinicznych zestawem aplikatorów dla całościowego podejścia terapeutycznego.

„ClearSkin PRO to istotny krok na drodze ewolucji tego urządzenia, ponieważ oferuje zwiększone możliwości kliniczne względem obecnych urządzeń, co przekłada się na realną wartość w ofercie gabinetów" – powiedział Lior Dayan, prezes Zarządu Alma.

„ClearSkin PRO oferuje coś zupełnie wyjątkowego. Uzyskana wysoka energia pozwala na stosowanie znacznie silniejszych zabiegów, których rezultaty są dobrze widoczne. To znaczący krok naprzód, który stanowi realną wartość dla mojego centrum i zapewnia wyraźnie lepsze rezultaty leczenia moich pacjentów" - powiedział dr Pablo Naranjo, dyrektor ds. medycznych centrum terapii laserowej Elite w Madrycie.

Alma to firma wprowadzająca światowe innowacje w dziedzinie urządzeń laserowych, świetlnych, radiowych, plazmowych i ultradźwiękowych na rynki medycyny estetycznej i chirurgii. Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo i skuteczność urządzeń, dajemy pacjentom możliwość korzystania z najnowocześniejszych technologii i zabiegów, które sprawdziły się w warunkach klinicznych.

https://www.almalasers.com

https://youtu.be/ebvSfLMPlTI

