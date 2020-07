Almirall insta a innovar en colaboración para avanzar en los nuevos tratamientos de enfermedades de la piel

- AlmirallShare lanza su quinta llamada para proposiciones, destinada a establecer asociaciones para encontrar nuevos acticos – nuevas entidades químicas, biológicas y otras terapias avanzadas – para el tratamiento de las condiciones dermatológicas

- Los científicos podrán participar hasta el 31 de octubre de 2020

- AlmirallShare es responsable del 50% de las colaboraciones públicas y privadas en Almirall. Esta plataforma de innovación abierta ha recibido más de 350 proposiciones desde su lanzamiento en 2017

BARCELONA, España, 22 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- AlmirallShare , la plataforma de innovación abierta de Almirall, S.A. (ALM) , ha lanzado su quinta llamada, destinada a establecer colaboraciones dentro de la investigación dermatológica e identificar los nuevos tratamientos para la salud de la piel. La llamada busca oportunidades de asociación para nuevos activos – nuevas entidades químicas, biológicas y otras terapias avanzadas – con el objetivo de maximizar su valor como terapias innovadoras. Con esta llamada a la comunidad científica, Almirall opta de nuevo a unir a la ciencia y creatividad de expertos de todo el mundo con el conocimiento y experiencia de la compañía.

Los activos enviados para su consideración deben ser de últimas investigaciones o en fases de desarrollo preclínicos, haciendo frente a una ruta específica, demostrando un potencial terapéutico para el tratamiento de las enfermedades dermatológicas

AlmirallShare es responsable de cerca del 50% de las colaboraciones privadas y públicas impulsadas por medio de Almirall. Desde su lanzamiento en 2017, más de 900 científicos han demostrado su interés en la participación, habiéndose recibido más de 350 proposiciones. Hasta la fecha se han establecido seis colaboraciones, basándose en nuevas terapias (IDIBAPS, University of Turin), nuevos objetivos (Dublin City University, University of Namur), y nuevos modelos preclínicos (University College Dublin, University of Sheffield). De forma adicional, se espera que en breve comiencen los nuevos proyectos colaboradores.

Con esta quinta nueva llamada, AlmirallShare refuerza su compromiso de colaboración e información compartida en I+D, ofreciendo una oportunidad de asociación y caracterización de activos llevada a cabo por medio de Almirall en un panel pre-acordado de ensayos celulares relevantes y modelos in vivo de enfermedades dermatológicas. En todos los casos, los solicitantes mantendrán la propiedad de su propiedad intelectual.

Los científicos afiliados a las empresas de nueva creación, biotecnológicas, universidades, centros de investigación y compañías farmacéuticas de todas partes del mundo podrán enviar sus proposiciones a sharedinnovation.almirall.com desde el 20 de julio de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020. En la página web están los términos y condiciones aplicables.

"Las llamadas de AlmirallShare se han recibido correctamente por medio de la comunidad científica. Esto nos insta a llevar a cabo la promoción de nuevos proyectos de asociación en I+D para desarrollar soluciones innovadoras en dermatología médica. Tras haber comenzado lo que parece que son proyectos colaboradores muy prometedores desde el año 2017, AlmirallShare se ha convertido en una herramienta clave para asociaciones estratégicas de éxito que se traducirán en avances para los tratamientos de las condiciones dermatológicas", destacó Maribel Crespo, responsable de AlmirallShare.

