Aloft Hotels et Universal Music Group & Brands lancent le concours « Project: Aloft Star Europe 2018 »

JP Cooper, Project Aloft Star Artist Ambassador at Aloft London Excel (PRNewsFoto/Marriott International, Inc.) Audio Recording Booths at select Aloft Hotels in Europe for shower superstars (PRNewsFoto/Marriott International, Inc.)

LONDRES, 20 août 2018 /PRNewswire/ -- Aloft Hotels, marque de Marriott International dédiée aux amateurs et créateurs de musique, aux côtés d'Universal Music Group & Brands (UMG&B), division stratégique de marque d'Universal Music Group (UMG), leader mondial en divertissement musical, lance l'édition 2018 du concours de découverte d'artistes intitulé « Project: Aloft Star ». Pour marquer le lancement du concours et offrir à chacun une chance d'y participer – même ceux qui ne sont pas tout à fait prêts pour devenir une superstar mondiale – la société Aloft Hotels, axée sur les technologies, procède à l'installation de cabines d'enregistrement audio de pointe dans les douches de certains de ses hôtels à travers l'Europe, afin que les clients participent et présentent leurs talents vocaux lors de leur séjour chez Aloft.

Concours Project: Aloft Star – À la recherche d'une star

Le concours Project: Aloft Star Europe 2018, qui débute le lundi 13 août 2018, entre dans le cadre d'un partenariat mondial conclu entre Marriott International et UMG&B, premier en son genre, qui a évolué pour inclure un accent placé sur le développement de talents émergents. Les artistes postulants sont invités à envoyer un titre original qui fera l'objet d'un examen. Ceux qui passeront le processus de sélection initiale et le vote du public continueront l'aventure et se produiront devant JP Cooper, juré principal et artiste ambassadeur, célèbre pour ses tubes « September Song » et « Perfect Strangers », ainsi que devant un jury d'experts au mois de novembre à l'Aloft Hotel de Munich, en Allemagne.

Les musiciens peuvent participer au concours dès aujourd'hui pour avoir une chance de remporter un prix qui inclut :

Sortie de leur propre titre via l'un des prestigieux labels musicaux d'UMG

Production d'un clip vidéo pour accompagner leur titre

Mentorat dédié en tant qu'artiste-interprète, de la part de cadres inégalés d'UMG

Cabines d'enregistrement audio pour les superstars de la douche

Pour les clients qui préfèrent habituellement garder leurs talents vocaux pour chanter sous la douche, il sera possible d'entrer dans des cabines d'enregistrement audio de pointe dans des douches, installées dans des chambres dédiées de certains hôtels d'Europe pendant la durée du concours Project: Aloft Star 2018. Les cabines exploitent pleinement l'acoustique de la pièce, en reproduisant l'expérience de chanter sous la douche, mais s'accompagnent d'un équipement de studio étanche complet, qui peut être utilisé pour chanter une chanson, l'enregistrer, la réécouter ou la partager. Les clients séjournant dans les établissements Aloft Hotels de Londres, Bruxelles, Munich et Kiev pourront accéder à ces « studios de douche » pendant leur séjour coïncidant avec le concours Project: Aloft Star Europe 2018.

« Chaque année, nous voyons des talents incroyables et inconnus émerger grâce au concours « Project: Aloft Star ». Cette année, nous franchissons un cap supplémentaire dans le cadre d'un nouveau partenariat avec Universal Music Group, pour encourager et soutenir davantage de musiciens émergents », a déclaré John Licence, vice-président des marques Premium et Select chez Marriott International Europe. « La douche est synonyme de chant, et c'est pourquoi nous avons joué la carte de l'amusement en lançant ces cabines d'enregistrement de voix, qui recourent à une technologie innovante, afin d'encourager encore plus de superstars en devenir à exposer leur talent en dehors de la douche, jusque sous les projecteurs. »

« Ayant moi-même participé à cette aventure, je suis très heureux de pouvoir contribuer à mettre en lumière la nouvelle génération de talents musicaux », a ajouté l'artiste britannique JP Cooper, signé chez Island Records. « En tant qu'artiste ambassadeur du concours Project: Aloft Star, et en tant que juré principal du concours en Europe, je suis très impatient de découvrir les artistes émergents qui auront l'opportunité d'être remarqués lors du concours, et d'avoir la chance déterminante d'enregistrer et de sortir leur titre sous format numérique. Ce contrat transformera la vie d'une personne. »

Formant une marque hôtelière véritablement mondiale, les concours concomitants Project: Aloft Star sont organisés aux côtés d'Aloft Hotels et d'UMG&B sur le continent américain, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique, pour découvrir les prochaines grandes stars musicales dans ces régions. Les vainqueurs auront la chance d'enregistrer un titre chez UMG, et d'accéder à des opportunités de mentorat auprès de représentants d'UMG. Pour en savoir plus sur le concours international, rendez-vous sur alofthotels.com.

Informations sur le concours Project: Aloft Star Europe 2018

Du 13 au 27 août, les groupes et artistes non signés des pays européens d'implantation des établissements Aloft Hotels (Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Turquie et Ukraine ) sont invités à charger une chanson originale (en format vidéo) accompagnée d'une photo sur Projectaloftstareu.dja.com, afin d'être évalués par un panel de jurés issus d'UMG et d'Aloft Hotels.

Après la clôture des candidatures, le jury dressera une liste de 20 groupes/artistes sélectionnés dans chacun des cinq pays.

Du 31 août au 11 septembre, les votes seront ouverts au public dans les cinq pays participants, ce qui permettra aux votants de soutenir leur groupe ou artiste favori au sein de leur région. Chaque personne pourra voter une fois par jour, pendant toute la durée du vote public.

À l'issue du vote public, les trois meilleurs groupes ou artistes par région ayant recueilli le plus grand nombre de votes se dirigeront vers la phase des demi-finales. Par la suite, dans chaque région, un jury d'experts musicaux désignera un vainqueur, qui ira représenter son pays lors de la grande finale du 15 novembre.

Les cinq finalistes se produiront tous sur scène lors de la finale du concours Project: Aloft Star Europe, le 15 novembre à Munich . Le vainqueur sera ensuite désigné par un jury incluant l'artiste ambassadeur JP Cooper et Kris Evans , vainqueur de l'édition de l'an dernier.

Pour consulter toutes les informations relatives au concours dans les quatre régions, et pour participer au concours, rendez-vous sur : alofthotels.com

Modalités et conditions

Les candidats doivent être âgés d'au moins 18 ans.

Les candidatures peuvent être chargées sur la plateforme jusqu'à 23h59 le 27/08/2018, pour pouvoir être évaluées.

Aucun achat requis

Les modalités et conditions complètes sont disponibles sur Projectaloftstareu.dja.com

Aloft – l'hôtel dédié aux amateurs et créateurs de musique

Depuis dix ans, la société Aloft Hotels est un incubateur de talents musicaux émergents. Tous les établissements Aloft Hotels de la planète accueillent régulièrement des soirées musicales dans leurs bars W XYZ®, faisant intervenir des talents locaux en devenir, dans le cadre du programme musical de la marque, intitulé « Live At Aloft Hotels ».

Les établissements Aloft Hotels sont des destinations musicales en plein essor, accueillant des musiciens en tournée à des tarifs réduits pour les artistes, et leur offrant l'opportunité d'utiliser gratuitement les bars W XYZ® comme scène de concert. Les établissements Aloft Hotels constituent également un guide pour les musiciens, en les informant sur tous les sujets allant du restaurant où se rendre après un concert tard dans la nuit, au meilleur et plus proche studio d'enregistrement à un prix abordable, en passant par les boutiques où acheter des cordes de guitare, et bien plus encore pour jouer juste lors de chaque séjour.

Note aux éditeurs

Les établissements Aloft Hotels testeront dans un premier temps les cabines d'enregistrement audio de Londres, Bruxelles, Munich et Kiev, pour coïncider avec le lancement du concours Project: Aloft Star 2018.

L'utilisation des cabines sera possible dans les hôtels spécifiés, à des dates précises, pendant la durée du concours Project: Aloft Star. Les cabines ne peuvent pas être réservées pour un séjour d'une seule nuit.

Les équipements étanches d'enregistrement audio et la technologie innovante de pavé tactile permettent aux clients de capturer, de réécouter et de télécharger les enregistrements.

Les équipements d'enregistrement sont commandés manuellement par l'utilisateur via le pavé tactile, pour débuter et stopper un enregistrement, et ne permettent pas un accès à distance d'Aloft Hotels, ni d'aucun autre tiers.

Les clients doivent choisir manuellement de télécharger et de partager leurs enregistrements. Aucun enregistrement n'est stocké sur l'application ou le pavé tactile. Si l'utilisateur ne souhaite pas télécharger son enregistrement après l'avoir réécouté, l'enregistrement est automatiquement supprimé.

À propos d'Aloft Hotels



Comptant plus de 150 hôtels désormais ouverts dans plus de 20 pays et territoires à travers le monde, la société Aloft Hotels, qui appartient à Marriott International, Inc., adopte une approche novatrice autour de l'environnement des séjours à l'hôtel. Pour la nouvelle génération des voyageurs « toujours partants », la marque Aloft offre une expérience vibrante axée sur les technologies d'avenir, ainsi qu'un style moderne et résolument différent. Aloft est fière de participer au programme de fidélité du secteur, primé à plusieurs reprises et baptisé Starwood Preferred Guest®. Les membres peuvent désormais relier leur compte à Marriott Rewards®, qui inclut le programme The Ritz-Carlton Rewards®, sur members.marriott.com, pour bénéficier d'une mise en correspondance instantanée de leur statut Élite, ainsi que de transferts de points illimités. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.alofthotels.com et suivez-nous sur Facebook, Instagram, et Twitter.

À propos d'Universal Music Group



Universal Music Group (UMG) est le leader mondial du divertissement musical, réunissant un large ensemble de sociétés opérant dans l'enregistrement de musique, l'édition musicale, la commercialisation et les contenus audiovisuels dans plus de 60 pays. Bénéficiant du catalogue d'enregistrements et de titres le plus complet dans tous les genres musicaux, UMG identifie et développe des artistes, produisant et distribuant les titres musicaux les plus acclamés par la critique et les plus commercialement rentables au monde. Ayant pour vocation le talent artistique, l'innovation et l'entrepreneuriat, UMG promeut le développement de services, de plateformes et de modèles d'entreprise, afin d'élargir les opportunités artistiques et commerciales pour ses artistes, et de créer de nouvelles expériences pour les fans. Universal Music Group est une société appartenant à Vivendi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.universalmusic.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/731001/Marriott_International_JP_Cooper.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/731000/Marriott_International_Project_Aloft_Star_Overs.jpg

