Alpecin s'est associé à trois champions olympiques chinois : Lv Xiaojun, Zou Shiming et Zou Kai pour de solides engagements communs

Alpecin a toujours noué de grands partenariats avec les disciplines sportives majeures. Du parrainage de l'équipe cycliste européenne FENIX participant au Tour de France à la collaboration avec la ligue professionnelle de basket-ball des États-Unis (NBA), la Super League de l'Association chinoise de football et d'autres événements sportifs de haut niveau diffusés en direct sur le marché chinois et dans le monde entier, le sport fait partie de l'ADN de la marque Alpecin.

La marque allemande de soins capillaires respecte et défend l'esprit olympique en collaborant étroitement avec les champions olympiques chinois. Avec sa dernière campagne, Alpecin explore le concept de « China Power and German Engineering for your Hair ». À cet égard, le champion olympique d'haltérophilie « God Jun » - Lv Xiaojun, le champion olympique de boxe « détenteur de la ceinture d'or WBO » - Zou Shiming, le champion olympique de gymnastique « cinq médailles d'or » - Zou Kai sont les meilleurs athlètes qui représentent la Chine aux Jeux olympiques. Leur performance exceptionnelle s'harmonise parfaitement avec la « qualité champion » du shampooing performance Alpecin.

Pour célébrer le grand succès des trois champions olympiques chinois et faire preuve de respect, Alpecin présente une édition spéciale « Champion Limited Edition » - C1 Caffeine Shampoo – Gold Edition. Combinant le meilleur des deux mondes, « China Power » et « German Engineering for your hair », Alpecin est fier de présenter cette édition spéciale à ses clients chinois.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1661463/image.jpg

SOURCE Dr. Wolff Group