Alpha Capital Acquisition Company Presenta el Formulario F-4 ante la SEC para la Propuesta de Fusión con Semantix

Semantix es la primera plataforma de software de datos totalmente integrada en América Latina. Cuenta con más de 300 clientes con operaciones en aproximadamente 15 países que utilizan el software y los servicios de Semantix. La empresa fue fundada en 2010 por Leonardo Santos, quien actualmente es el director general y presidente del consejo de administración. Para obtener más información, visite www.semantix.ai.

Alpha Capital es una compañía que tiene como propósito específico la adquisición de una participación en una empresa de tecnología en América Latina. La empresa está dirigida por Alec Oxenford y Rafael Steinhauser, quienes han pasado décadas construyendo, haciendo crecer, operando e invirtiendo en algunas de las empresas de tecnología más grandes de América Latina y del mundo. Para obtener más información, visite www.alpha-capital.io.

