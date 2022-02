Alpha Variance Solutions s'engage en faveur de l'objectif de développement durable n° 5 pour l'égalité des sexes dans l'industrie technologique

NEW YORK, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- Alpha Variance Solutions, un partenaire Microsoft Gold spécialisé dans la mise en œuvre de services professionnels et de détail, est fier de s'engager en faveur de l'objectif de développement durable (ODD) n° 5.

« L'égalité (entre les sexes) ne devrait plus être un problème dans le monde d'aujourd'hui. Malheureusement, c'est toujours le cas. En tant que fondatrice et présidente d'une entreprise de technologie, je connais les difficultés de travailler dans un secteur dominé par les hommes.

Nous défendons les sept principes annoncés par les Nations unies, qui vont de pair avec l'objectif de développement durable n° 5. Ce n'est pas un choix de se battre pour l'égalité des sexes. C'est un devoir. » – Yuanming Chu, fondatrice et présidente d'Alpha Variance Solutions.

Les objectifs de développement durable ont été élaborés par les Nations unies pour « parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous ». L'objectif n° 5 est axé sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles et des femmes par l'éducation, la connaissance, des salaires égaux et l'égalité des chances.

L'une des mesures prises par Alpha Variance Solution consiste à inclure des entreprises appartenant à des femmes dans sa chaîne d'approvisionnement. Cette mesure démontre l'engagement de l'entreprise à encourager l'égalité et à favoriser la diversité. En outre, l'entreprise s'est engagée à employer au moins 50 % de femmes à tous les niveaux de l'organisation d'ici janvier 2023. Des programmes de formation technologique auxquels participent au moins 50 % de femmes ont également été mis en place.

La société Alpha Variance Solutions est consciente de la facilité avec laquelle les objectifs de durabilité sont présentés par les entreprises, et s'est engagée à publier un rapport semestriel afin de rendre compte de manière transparente de ses progrès en matière d'égalité des sexes.

À propos d'Alpha Variance Solutions :

Alpha Variance Solutions est une entreprise basée à New York, dirigée par une femme. L'entreprise a été fondée en 2015, après que sa dirigeante a passé une décennie à développer des services de mise en œuvre fructueux auprès de clients figurant au palmarès Fortune 500. Alpha Variance Solutions a été créé pour répondre au besoin le plus courant et le plus simple des clients de cette industrie : disposer d'un partenaire qui écoute et peut vous guider avec une stratégie de mise en œuvre bien planifiée et exécutée.

