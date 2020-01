AlphaCredit© faz acordo com grupo de investidores liderado pelo Latin America Fund do SoftBank para arrecadar US$ 125 milhões

MIAMI, 26 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A AlphaCredit©, FinTech especializada em empréstimos ao consumidor e soluções financeiras para PMEs na América Latina, assinou uma rodada de investimentos liderada pelo Latin America Fund do SoftBank, um dos principais investidores em tecnologia do mundo, para captar US$ 125 milhões. O acordo permitirá à AlphaCredit© consolidar seu lugar como uma das principais plataformas de tecnologia financeira da América Latina, continuar sua expansão e alavancar as vantagens competitivas de seu modelo de negócios, provado e lucrativo na região. O fechamento do negócio está sujeito, entre certas condições habituais, à aprovação da autoridade de concorrência do México (COFECE) e de certos terceiros.

"Queremos agradecer ao Latin America Fund do SoftBank e aos outros investidores participantes desta rodada por confiarem em nós e em nosso inovador modelo de negócios. A tecnologia de ponta e o forte apoio financeiro nos permitiram crescer exponencialmente, promovendo o desenvolvimento econômico de um número maior de pessoas com acesso limitado ao crédito", afirmou Augusto Álvarez, co-fundador e co-CEO da AlphaCredit©.

"Este investimento nos permitirá seguir fornecendo empréstimos rápidos, fáceis e flexíveis para indivíduos e pequenas empresas, ajudando-os a melhorar sua qualidade de vida e promover o crescimento econômico", comentou José Luis Orozco, também co-fundador e co-CEO da AlphaCredit©.

"A AlphaCredit© fornece linhas de crédito rápidas e baratas para indivíduos e pequenas empresas por meio de um sistema de dedução programado, que possui baixas taxas de inadimplência, permitindo baixas taxas de juros. Sua abordagem é superior a todos os que pertencem ao seu ecossistema e é por isso que estamos tão empolgados em apoiar esses empreendedores que estão mudando o cenário no México e na Colômbia", comentou Paulo Passoni, managing partner de investimentos do SoftBank Group International.

A AlphaCredit© tem mais de oito anos de experiência em empréstimos nos mercados mexicano e colombiano, com mais de US$ 1 bilhão em empréstimos concedidos a seus clientes que permanecem mal atendidos pelos bancos tradicionais ou sem acesso a outras formas de financiamento. Por meio de suas plataformas – AXS Access, Check!, Alcanza Capital e Bontu –, a AlphaCredit© continua oferecendo soluções de empréstimos personalizadas para consumidores e PME.

Outros fundos internacionais de capital de risco, juntamente com um grupo de investidores existentes, estão se juntando ao SoftBank nesta rodada da Série B, contribuindo com sua experiência para o desenvolvimento do setor FinTech na América Latina.

José Luis Orozco, co-fundador da AlphaCredit©, mencionou: "Estamos comprometidos com a inclusão financeira por meio da inovação e do desenvolvimento tecnológico. Trazemos o melhor dos dois mundos para fornecer acesso eficiente a soluções financeiras e de crédito a setores não atendidos pelos bancos tradicionais".

Sobre a AlphaCredit©

A AlphaCredit© é uma das plataformas financeiras líderes em tecnologia e de crescimento mais rápido na América Latina, fornecendo empréstimos ao consumidor e soluções financeiras para consumidores e PMEs no México e na Colômbia por meio de soluções inovadoras e tecnologia de ponta.

Nota especial sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles refletidos nas declarações prospectivas. Esta comunicação não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários.

FONTE AlphaCredit

SOURCE AlphaCredit