AlphaCredit© fecha rodada de financiamento em ações liderada pelo SoftBank Latin America Fund

MIAMI, 27 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A AlphaCredit©, empresa líder em tecnologia que presta serviços financeiros a segmentos não atendidos por instituições bancárias tradicionais, especializada em empréstimos e financiamentos ao consumidor para pequenas e médias empresas (PMEs), concluiu uma rodada de financiamento por mais de MXN$ 2,4 bilhões (aproximadamente US$ 100 milhões), liderada pelo SoftBank Latin America Fund, um dos principais investidores em tecnologia da região. A rodada de investimentos, que incluiu investidores novos e existentes, foi encerrada após a aprovação do regulador antitruste do México (COFECE).

"Esta capitalização, além dos US$ 400 milhões em ofertas de notas seniores concluídas em fevereiro, nos coloca em uma sólida posição financeira para continuar fornecendo suporte aos nossos clientes durante a atual crise de liquidez como resultado da pandemia da COVID- 19, por meio de financiamento rápido e flexível ", destacou José Luis Orozco, co-fundador e co-CEO da AlphaCredit©.

"O fechamento de nosso investimento na AlphaCredit© demonstra o alto potencial da empresa para oferecer crédito acessível às pessoas e ressalta o forte compromisso do SoftBank com a América Latina", disse Marcelo Claure, CEO do SoftBank Group International.

"Estamos comprometidos com a inclusão financeira na América Latina e esse investimento em ações nos oferece a oportunidade de continuar contribuindo para resolver o problema central do crescimento inclusivo", disse Augusto Álvarez, co-fundador e co-CEO da AlphaCredit©.

Esse capital permitirá que a AlphaCredit© consolide seu lugar como uma das principais plataformas de tecnologia financeira da América Latina, continue sua expansão e aproveite as vantagens competitivas de seu comprovado e lucrativo modelo de negócios.

Sobre a AlphaCredit©

A AlphaCredit© é uma das plataformas financeiras líderes em tecnologia e de crescimento mais rápido na América Latina, fornecendo financiamento a funcionários, aposentados, trabalhadores freelancers e PMEs. Desde 2011, a empresa desembolsou mais de um bilhão de dólares no México e na Colômbia para setores não atendidos por instituições bancárias tradicionais, por meio de suas plataformas AXS, Cheque, Alcanza Capital e Bontu.

Nota especial sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles refletidos nas declarações prospectivas. Esta comunicação não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários.

Contacto de imprensa

CARRALSIERRA

[email protected]

T. +5255 62736363

FONTE AlphaCredit

SOURCE AlphaCredit