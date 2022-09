Alphawave IP annonce la fin de l'acquisition d'OpenFive

La société combinée accélérera le leadership, les offres de produits et la clientèle d'Alphawave tout en augmentant l'ampleur et la croissance des revenus à partir d'un marché adressable total élargi

LONDRES et TORONTO, 1 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Alphawave IP Group plc (« Alphawave » ou « la Société ») (LN:AWE), un leader mondial de la connectivité haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale, est heureux d'annoncer qu'il a terminé l'acquisition d'OpenFive.

Tony Pialis, président-directeur général d'Alphawave, a déclaré : « Ce jour représente une étape importante pour Alphawave. Cette acquisition accélère notre ambition de devenir un fournisseur leader de la technologie de connectivité pure-play, couvrant les solutions IP de silicium et les solutions de silicium personnalisé comme les chiplets. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe talentueuse d'OpenFive, ainsi que ses clients et partenaires. La combinaison ajoute de l'ampleur et étend notre expertise dans le domaine du silicium personnalisé. La société combinée est bien placée pour tirer parti des opportunités de croissance que nous voyons sur les marchés de l'infrastructure numérique, et nous sommes vraiment enthousiasmés par les perspectives de croissance à long terme. »

John Lofton Holt, président exécutif d'Alphawave, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'OpenFive au sein d'Alphawave et je tiens à remercier les deux équipes pour les efforts qu'elles ont déployés afin de nous permettre de conclure la transaction avec succès après avoir reçu toutes les approbations réglementaires, y compris CIFIUS. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour capitaliser sur les importantes opportunités de croissance à venir. »

Faits marquants

Alphawave a terminé l'acquisition d'OpenFive, en apportant le portefeuille de connectivité haut débit IP de système sur puce (SoC) d'OpenFive et une équipe éprouvée basée en Inde et dans la Silicon Valley, ainsi que d'autres sites mondiaux, qui fournit des solutions de silicium personnalisées depuis plus de 15 ans. L'acquisition augmente considérablement la clientèle d'Alphawave à l'échelle mondiale, passant de 281 actuellement à plus de 80, en particulier en Amérique du Nord, y compris un fournisseur de mémoires à semi-conducteurs parmi les deux premiers, un fabricant de serveurs de calcul haute performance (HPC) parmi les trois premiers, un fabricant d'équipement de test automatisé de premier plan et des fabricants d'équipement industriel et de communication haute vitesse critiques.

Cette acquisition double pratiquement le nombre d'IP axées sur la connectivité disponibles pour les clients d'Alphawave, passant de 80 à plus de 155, et fournira aux clients un guichet unique pour leurs besoins de connectivité groupée dans les technologies les plus avancées à 5 nm, 4 nm, 3 nm et au-delà. Cela comprendra un portefeuille élargi de connectivité die-to-die qui accélérera les capacités de livraison des chiplets aux clients actuels et nouveaux.

fournira aux clients un guichet unique pour leurs besoins de connectivité groupée dans les technologies les plus avancées à 5 nm, 4 nm, 3 nm et au-delà. Cela comprendra un portefeuille élargi de connectivité die-to-die qui accélérera les capacités de livraison des chiplets aux clients actuels et nouveaux. L'équipe de développement de silicium éprouvée d'OpenFive permet à Alphawave de proposer des solutions de silicium personnalisées de pointe pour les centres de données et les réseaux, mais aussi d'améliorer ses capacités de conception de chiplets. Cela accélère l'objectif stratégique d'Alphawave d'augmenter ses revenus en monétisant son IP de connectivité de pointe non seulement par le biais de licences IP, mais aussi par la conception et la livraison avancées de silicium personnalisé.

La combinaison de la connectivité haut débit de pointe d'Alphawave avec le portefeuille IP d'OpenFive devrait générer des synergies importantes en termes de revenus grâce au regroupement des IP et des sous-systèmes IP intégrés, ainsi qu'en tirant profit des forces respectives des deux sociétés pour remporter des contrats complexes de conception de silicium personnalisé dans les nœuds de processus de pointe.

Comme nous l'avons déjà annoncé, la transaction aura un effet positif immédiat sur le bénéfice par action d'Alphawave. Les revenus prévus pour l'exercice fiscal 2023 pour le groupe combiné devraient se situer entre 325 et 360 millions de dollars US, avec une trajectoire vers des revenus annuels de plus de 500 millions de dollars US en 2024. En 2023, les marges de l'EBITDA ajusté pour le groupe devraient se situer entre 32 % et 36 %, et les marges de l'EBITDA ajusté pour 2025 devraient se situer entre 40 % et 45 %, lorsque les revenus dépasseront 500 millions de dollars US.

Détails de la clôture – Contrepartie en espèces uniquement avec un bilan solide après la clôture

La contrepartie totale versée par Alphawave pour la clôture était de 210 millions de dollars US en espèces, plus les ajustements habituels du fonds de roulement. Comme indiqué précédemment, aucune dette n'a été contractée pour financer la transaction.

À propos d'Alphawave IP Group plc (LSE:AWE)

Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d'Alphawave IP répond à un besoin critique : permettre aux données de voyager plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances supérieures à une puissance moindre. Alphawave IP est un leader mondial de la connectivité haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale. Nos solutions IP répondent donc aux besoins des clients mondiaux de premier plan dans les centres de données, le calcul, la mise en réseau, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée à Toronto, au Canada, en 2017, par une équipe technique experte ayant fait ses preuves dans l'octroi de licences IP pour semi-conducteurs, notre mission est de nous concentrer sur les défis de connectivité les plus difficiles à résoudre. Pour en savoir plus sur Alphawave IP, visitez : awaveip.com

