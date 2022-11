Alphawave IP erhält den TSMC OIP Partner of the Year Award 2022 für High-Speed-SerDes-IP-Innovationen

Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem Alphawave die prestigeträchtige Auszeichnung für Design Enablement der nächsten Generation erhalten hat.

TORONTO und HSINCHU, Taiwan, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- Alphawave IP (LSE: AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für weltweite Technologie-Infrastruktur, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den TSMC OIP Partner of the Year Award 2022 für High-Speed-SerDes-IP-Innovationen erhalten hat. Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem Alphawave IP den Preis gewonnen hat. Mit diesem Preis werden die TSMC Open Innovation Platform® (OIP) Ökosystempartner für ihre herausragenden Leistungen im vergangenen Jahr im Bereich Design Enablement der nächsten Generation ausgezeichnet.

TSMC gab die Preisträger auf dem OIP Ecosystem Forum 2022 bekannt, einer Veranstaltung, die Partner aus dem Halbleiterdesign-Ökosystem und TSMC-Kunden zusammenbringt und eine ideale Plattform bietet, um die neuesten Technologien und Designlösungen für HPC-, Mobil-, Automobil- und IoT-Anwendungen zu diskutieren. Alphawave IP erhielt die diesjährige Auszeichnung für sein IP-Portfolio im Bereich Siliziumkonnektivität, das TSMC-Kunden zur Verfügung steht, sowie für seine technologischen Fortschritte mit dem erfolgreichen Tapeout seines ZeusCORE100® 1-112Gbit/s NRZ/PAM4 SerDes auf dem N3E-Prozess von TSMC.

„Wir fühlen uns geehrt, dass wir zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung TSMC OIP Partner of the Year erhalten haben", sagte Tony Pialis, CEO und Mitbegründer von Alphawave IP. „Im vergangenen Jahr haben wir eng mit dem TSMC-Team zusammengearbeitet, um wichtige Innovationen im Bereich der Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätstechnologie zu entwickeln, darunter den ersten Alphawave-Testchip auf dem fortschrittlichsten N3E-Prozess von TSMC. Gemeinsam werden wir auch weiterhin Netzwerk-, Server- und Speicherprodukte der nächsten Generation für Hyperscaler und Halbleiterkunden entwickeln. Wir sind stolz darauf, als führender TSMC-Ökosystempartner anerkannt zu werden und freuen uns darauf, weitere führende Konnektivitätslösungen auf der TSMC Open Innovation Platform anzubieten."

„TSMC zeichnete Alphawave IP mit dem TSMC OIP Partner of the Year Award 2022 für seinen Beitrag zum OIP-Design-Ökosystem aus", sagte Dan Kochpatcharin, Head of Design Infrastructure Management Division bei TSMC. „Die kontinuierliche Zusammenarbeit von Alphawave IP mit TSMC und unsere Bemühungen stellen sicher, dass unsere gemeinsamen Kunden von den signifikanten Energie- und Leistungsverbesserungen der fortschrittlichen Technologien von TSMC profitieren und die bestmöglichen Design-Ergebnisse erzielen können."

Der Titel OIP-Partner des Jahres wird an Partnerunternehmen verliehen, die unermüdlich daran arbeiten, die höchsten Standards bei Design, Entwicklung und technologischer Umsetzung zu erreichen. Alphawave IP freut sich darauf, seine enge Beziehung zu TSMC fortzusetzen, um Designs der nächsten Generation mit zertifizierten Lösungen und Dienstleistungen unter Verwendung der neuesten Technologien von TSMC zu ermöglichen.

Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Alphawave ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die weltweite Technologieinfrastruktur. Unsere IP-Lösungen erfüllen daher die Anforderungen globaler Tier-1-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Datenverarbeitung, Netzwerke, KI, 5G, autonome Fahrzeuge und Speicher. Unsere Mission wurde 2017 in Toronto, Kanada, von einem erfahrenen technischen Team mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP gegründet und besteht darin, uns auf die am schwierigsten zu lösenden Konnektivitätsherausforderungen zu konzentrieren. Weitere Informationen zu Alphawave IP finden Sie unter: awaveip.com.

Kontaktinformationen: Alphawave IP Group Plc, John Lofton Holt, Executive Chairman, Jose Cano, Global Head of IR, [email protected], +44 (0) 20 7717 5877; Brunswick Group: Simone Selzer, Sarah West, [email protected], +44 (0) 20 74045959; Gravitate PR: Lisette Paras, Wynton Yu, [email protected], +1 415 420 8420

