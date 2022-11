Alphawave IP reçoit le prix OIP Partner of the Year Award 2022 de TSMC pour ses innovations IP SerDes haut débit

Il s'agit de la troisième année consécutive que Alphawave remporte la prestigieuse distinction dans la catégorie Conception de nouvelle génération

TORONTO et HSINCHU, Taïwan, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Alphawave IP (LSE: AWE), un leader mondial de la connectivité haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale, a annoncé aujourd'hui avoir reçu le prix OIP Partner of the Year 2022 de TSMC pour l'IP SerDes haut débit. Pour la troisième année consécutive, Alphawave IP a le prix honorifique des partenaires de l'écosystème de l'Operemporté n Innovation Platform® (OIP) de TSMC dans la catégorie Conception de nouvelle génération au cours de l'année écoulée.

TSMC a dévoilé les lauréats lors de son Forum sur l'écosystème OIP 2022, un événement qui réunit les partenaires de l'écosystème de conception de semi-conducteurs et les clients de TSMC, ce qui constitue une plateforme idéale pour discuter des dernières technologies et solutions de conception pour HPC, applications mobiles, automobiles et IoT. Alphawave IP a remporté le prix de cette année pour son portefeuille de PI de la connectivité au silicium, offert aux clients de TSMC, et pour les avancées technologiques grâce au succès final de son ZeusCORE100® 1-112Gbps NRZ/PAM4 SerDes sur le processus N3E de TSMC.

« Nous sommes honorés d'avoir reçu le prix OIP Partner of the Year de TSMC pour la troisième année consécutive », a déclaré Tony Pialis, PDG et cofondateur d'Alphawave IP. « Au cours de la dernière année, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de TSMC pour réaliser d'importantes innovations en matière de technologie de connectivité à haut débit, y compris le premier test Alphawave sur le processus N3E le plus avancé de TSMC. Ensemble, nous continuons à développer des produits de réseau, de serveur et de stockage de nouvelle génération pour les consommateurs des hyperscaleurs et des semi-conducteurs. Nous sommes fiers d'être reconnus comme un partenaire de premier plan de l'écosystème de TSMC et nous avons hâte d'apporter d'autres solutions de connectivité de premier plan à l'Open Innovation Platform de TSMC. »

« TSMC a décerné à Alphawave IP le prix OIP Partner of the Year Award 2022 de TSMC pour sa contribution à l'écosystème de conception d'OIP », a déclaré Dan Kochpatcharin, chef du département de gestion des infrastructures de conception à TSMC. « Grâce à la collaboration continue d'Alphawave IP avec TSMC et à ses efforts, nos consommateurs mutuels peuvent tirer profit des améliorations importantes apportées aux technologies de pointe de TSMC et obtenir les meilleurs résultats de conception possible. »

Le titre de Partenaire OIP de l'année est décerné aux entreprises partenaires qui travaillent sans relâche pour atteindre les normes les plus élevées en matière de conception, de développement et de mise en œuvre technologique. Alphawave IP compte continuer à travailler en étroite collaboration avec TSMC pour permettre des conceptions de nouvelle génération avec des solutions et des services certifiés utilisant les dernières technologies de TSMC.

À propos d'Alphawave IP

Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d'Alphawave répond à un besoin essentiel : permettre aux données de circuler plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances supérieures pour une puissance moindre. Alphawave est un leader mondial de la connectivité haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale. Nos solutions IP répondent donc aux besoins des clients mondiaux de premier plan dans les centres de données, le calcul, la mise en réseau, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée à Toronto, au Canada, en 2017, par une équipe technique experte ayant fait ses preuves dans l'octroi de licences d'IP de semi-conducteurs, notre mission est de nous concentrer sur les défis de connectivité les plus difficiles à résoudre. Pour en savoir plus sur Alphawave IP, visitez le site web awaveip.com.

Informations de contact Alphawave IP Group Plc, John Lofton Holt, Président exécutif, Jose Cano, Global Head of IR, [email protected], +44 (0) 20 7717 5877 ; Brunswick Group : Simone Selzer, Sarah West, [email protected], +44 (0) 20 74045959 ; Gravitate PR : Lisette Paras, Wynton Yu, [email protected], +1 415 420 8420

