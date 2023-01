Alphawave Semi certificado como Great Place to Work® para 2022-23

TORONTO y SAN JOSÉ, Calif, 18 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Alphawave Semi (LSX: AWE), un líder mundial en conectividad de alta velocidad para la infraestructura tecnológica mundial, ha anunciado hoy que la empresa ha sido certificada como Great Place to Work®. Más del 80% de los empleados de Alphawave, tanto en Canadá como en Estados Unidos, declararon tener una experiencia laboral y una cultura de empresa positivas, lo que supone un porcentaje superior en comparación con la media del 57% de una empresa estadounidense típica y cumple o supera la referencia de los 25 mejores empleadores.

Great Place to Work® es la autoridad mundial en cultura del lugar de trabajo, experiencia de los empleados y comportamientos de liderazgo que se ha demostrado que aportan ingresos líderes en el mercado, retención de los empleados y mayor innovación. La certificación se basó en los comentarios de los empleados sobre la cultura del lugar de trabajo utilizando la puntuación del Índice de Confianza de Great Place to Work®.

"Great Place to Work Certification™ no es algo que se obtenga fácilmente: requiere una dedicación continua a la experiencia de los empleados", dijo Sarah Lewis-Kulin, vicepresidenta de reconocimiento global de Great Place to Work. "Es el único reconocimiento oficial determinado por los informes en tiempo real de los empleados sobre la cultura de su empresa. Ganar esta designación significa que Alphawave Semi es una de las mejores empresas para trabajar en el país."

"Alphawave Semi ha experimentado un enorme crecimiento en el último año -incluyendo varias adquisiciones- y debemos nuestro éxito a nuestros dedicados equipos que continúan esforzándose por alcanzar la excelencia", dijo Tony Pialis, consejero delegado y cofundador de Alphawave Semi. "Como único reconocimiento oficial determinado por los informes de los empleados sobre la cultura de su empresa, este es un honor increíble que refleja nuestra cultura que da prioridad a las personas y el firme compromiso de hacer de Alphawave Semi un lugar de trabajo altamente emocionante, atractivo y satisfactorio."

Alphawave Semi es líder en tecnología de silicio de conectividad e impulsa la innovación de productos en los sectores que más datos demandan en la actualidad, como centros de datos, redes, almacenamiento, inteligencia artificial, infraestructura inalámbrica 5G y muchos otros. En la actualidad, Alphawave Semi tiene oficinas en las regiones de Norteamérica, EMEA y APAC. Este galardón sigue a su reciente reconocimiento como ganador de los premios Deloitte Technology Fast 50™ y North American Technology Fast 500™ de 2022, que anuncian su rápido crecimiento.

Según la investigación de Great Place to Work, los solicitantes de empleo tienen 4,5 veces más probabilidades de encontrar un gran jefe en un gran lugar de trabajo certificado. Además, los empleados de lugares de trabajo certificados tienen un 93% más de probabilidades de ir a trabajar con ilusión y el doble de probabilidades de recibir un salario justo, obtener una participación equitativa en los beneficios de la empresa y tener una oportunidad justa de ascenso.

Acerca de Alphawave Semi

Alphawave Semi es líder mundial en conectividad de alta velocidad para la infraestructura tecnológica mundial. Ante el crecimiento exponencial de los datos, la tecnología de Alphawave Semi satisface una necesidad crítica: permitir que los datos viajen más rápido, de forma más fiable y con mayor rendimiento a menor consumo. Somos una empresa de semiconductores integrada verticalmente, y nuestros productos de IP, silicio personalizado y conectividad son desplegados por clientes globales de primer nivel en centros de datos, computación, redes, IA, 5G, vehículos autónomos y almacenamiento. Fundada en 2017 por un equipo técnico experto con un historial probado en la concesión de licencias de IP de semiconductores, nuestra misión es acelerar la infraestructura de datos críticos en el corazón de nuestro mundo digital. Para obtener más información sobre Alphawave Semi, visite: awavesemi.com

Acerca de Great Place to Work ®

Great Place to Work® es la autoridad mundial en cultura del lugar de trabajo. Desde 1992, han encuestado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y han utilizado esos profundos conocimientos para definir lo que hace que un lugar de trabajo sea excelente: la confianza. Su plataforma de encuestas a empleados proporciona a los directivos la información, los informes en tiempo real y los conocimientos que necesitan para tomar decisiones basadas en datos. Todo lo que hacen está impulsado por la misión de construir un mundo mejor ayudando a cada organización a convertirse en un gran lugar para trabajar For All™.

