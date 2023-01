Alphawave Semi certifiée Great Place to Work® pour 2022-23

TORONTO et SAN JOSE, Californie, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Alphawave Semi (LSX: AWE), leader mondial de la connectivité haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale, a annoncé aujourd'hui avoir été certifiée Great Place to Work®. Plus de 80 % des employés d'Alphawave, tant au Canada qu'aux États-Unis, ont fait état d'une expérience de travail et d'une culture d'entreprise positives, un chiffre supérieur à la moyenne de 57 % d'une entreprise américaine standard et qui atteint ou dépasse le seuil des 25 meilleurs employeurs.

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture d'entreprise, d'expérience des employés et de comportements de leadership qui ont fait leurs preuves en termes de revenus, de rétention des employés et d'innovation. Cette certification s'est basée sur les commentaires des employés sur la culture du lieu de travail à l'aide du score de l'indice de confiance Great Place to Work®.

« La certification Great Place to Work™ ne s'obtient pas facilement facilement ; elle nécessite un dévouement constant à l'expérience des employés, a déclaré Sarah Lewis-Kulin, vice-présidente de la reconnaissance mondiale chez Great Place to Work. C'est la seule reconnaissance officielle fondée sur les rapports en temps réel des employés au sujet de la culture de leur entreprise. Aboir obtenu cette distinction signifie qu'Alphawave Semi est l'une des meilleures entreprises où travailler dans le pays. »

« Alphawave Semi a connu une croissance considérable au cours de l'année dernière, y compris plusieurs acquisitions, et nous devons notre succès à nos équipes dévouées qui continuent de rechercher l'excellence, a déclaré Tony Pialis, PDG et cofondateur d'Alphawave Semi. En tant que seule reconnaissance officielle déterminée par les rapports des employés sur la culture de leur entreprise, c'est un immense honneur qui reflète notre culture axée sur les personnes et notre engagement indéfectible à faire d'Alphawave Semi un lieu de travail passionnant, stimulant et épanouissant. »

Alphawave Semi est le leader de la technologie du silicium de connectivité, et alimente l'innovation produit dans les secteurs les plus exigeants en matière de données aujourd'hui, notamment les centres de données, les réseaux, le stockage, l'intelligence artificielle, l'infrastructure sans fil 5G, et bien d'autres. Alphawave Semi possède aujourd'hui des bureaux en Amérique du Nord, dans la région EMOA et dans la région APAC. Cette certification fait suite à sa récente récompense du Deloitte Technology Fast 50™ 2022 et du North American Technology Fast 500™ qui témoignent de sa croissance rapide.

Selon les recherches de Great Place to Work , les demandeurs d'emploi ont 4,5 fois plus de chances de rencontrer un excellent patron dans un lieu de travail certifié Great Place to Work. Par ailleurs, les employés des lieux de travail certifiés sont 93 % plus susceptibles d'aimer leur travail, et sont deux fois plus susceptibles d'être payés équitablement, de gagner une part équitable des bénéfices de l'entreprise et d'avoir une chance équitable de recevoir une promotion.

À propos d'Alphawave Semi

Alphawave Semi est un leader mondial de la connectivité à haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale. Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d'Alphawave Semi répond à un besoin essentiel : permettre aux données de circuler plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances supérieures pour une puissance moindre. Nous sommes une société de semi-conducteurs verticalement intégrée, et notre propriété intellectuelle, silicium personnalisé et produits de connectivité sont déployés par des clients mondiaux de premier rang dans les centres de données, le calcul, les réseaux, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée en 2017 par une équipe technique experte ayant fait ses preuves dans l'octroi de licences de propriété intellectuelle de semi-conducteurs, notre mission est d'accélérer l'infrastructure de données stratégiques au cœur de notre monde numérique. Pour en savoir plus sur Alphawave Semi, rendez-vous sur : awavesemi.com

Alphawave Semi et le logo Alphawave Semi sont des marques de commerce d'Alphawave IP Group plc. Tous droits réservés.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail. Depuis 1992, ils ont interrogé plus de 100 millions d'employés dans le monde entier et ont utilisé ces connaissances approfondies pour définir ce qui fait un excellent lieu de travail : la confiance. Leur plateforme d'enquête auprès des employés fournit aux dirigeants les informations, les rapports en temps réel et les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions fondées sur des données. Tout ce qu'ils font est motivé par la mission de construire un monde meilleur en aidant chaque organisation à devenir un lieu de travail formidable For All™.

