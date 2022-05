Alpian et Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking ont établi une collaboration stratégique afin de faire évoluer l'évolution de l'offre de gestion de patrimoine numérique de Fideuram-ISPB

GENÈVE et MILAN, 26 mai 2022 /PRNewswire/ -- Alpian SA (Alpian) et Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (Fideuram-ISPB) s'associent afin de faire évoluer l'offre de gestion de patrimoine numérique pour les clients de Fideuram-ISPB, en tirant parti des connaissances d'Alpian en matière de développement technologique et de l'expérience utilisateur tournée vers le mobile pour les services de gestion de patrimoine numérique.

Cette décision fait suite au placement en actions de 19 millions de francs suisses de Fideuram-ISPB chez Alpian, la première banque privée numérique de Suisse, lors de son tour de financement de série B+ en avril 2022, et constitue une intensification de la collaboration entre les deux banques.

Fideuram-ISPB considère Alpian comme un partenaire stratégique qui lui permettra de faire progresser ses offres de gestion de patrimoine numérique, qui bénéficient actuellement à 60 000 clients.

Alpian a acquis une expertise dans l'élaboration d'offres de gestion de patrimoine numérique axées sur le mobile en utilisant des technologies basées sur le cloud et le développement de produits flexibles. Le mariage de cette expertise avec les connaissances en matière de banque privée de Fideuram-ISPB permettra de développer une feuille de route de produits destinée à améliorer les offres de gestion de patrimoine numérique pour les clients de Fideuram-ISPB.

Luca Bortolan, responsable de la banque directe chez Fideuram-ISPB, a déclaré : « Après avoir investi dans le lancement de la première banque privée numérique suisse, nous pensons qu'Alpian est le partenaire stratégique qui nous permettra de développer l'offre de services de gestion de patrimoine numérique de la banque directe de Fideuram-ISPB. Nous allons tirer parti de l'expérience acquise par l'équipe tout en créant une offre de services bancaires privés numériques axés sur le mobile et utilisant des technologies de pointe. »

Schuyler Weiss, PDG d'Alpian, a ajouté : « Ce partenariat stratégique démontre le potentiel que représente l'association d'une grande banque privée de premier plan et d'une nouvelle banque privée numérique afin de créer de la valeur pour les clients, les employés et les acteurs de Fideuram-ISPB. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer pour tirer parti de la puissance de la technologie d'Alpian et de l'expertise de notre équipe afin d'apporter des changements à grande échelle au secteur de la gestion de patrimoine. »

À propos d'Alpian SA

www.alpian.com

Alpian est une société suisse de technologie financière créée en octobre 2019 et la première banque privée numérique de Suisse.

À propos de Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking

www.fideuram.it

Basée à Milan, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking est la première banque privée en Italie et une filiale clé du groupe Intesa Sanpaolo, qui contrôle toutes les activités de banque privée du groupe.

SOURCE Alpian SA; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking