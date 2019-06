AlpVision bietet Forschern der künstlichen Intelligenz die ersten Online-Abonnement-Services für Biological Neural Networks (BNN)-Server an

Durch die Integration von neuronaler Zellkultur-Wetware, MMOS MEA-Hardware, Signalverarbeitungssoftware und Internet-Frontend-Technologien kann bioserver.net KI-Forschern Fernzugriff auf lebende, energiesparende Recheneinheiten realer neuronaler Netze im Gegensatz zu künstlichen, siliziumbasierten neuronalen Netzen bieten. „BNN-Kulturen werden schon seit langem von der Pharmaindustrie in der klinischen Pharmakologie während der Arzneimittelentwicklung eingesetzt, wobei spezielle Zellkulturprotokolle verwendet werden, um neuronale Netzwerk zu züchten und für mehrere Monate, möglicherweise sogar für mehrere Jahre, zu erhalten. Die jüngste Entwicklung von CMOS MEAs hoher Dichte ermöglicht nun einen hohen Durchsatz von Stimulations- und Auslesesignalen in direkter Verbindung mit lebenden BNNs bei erhöhter Auflösung, sowohl räumlich durch Tausende von Elektroden als auch zeitlich durch Signalabtastung bei mehreren kHz. „Dies stellt eine beispiellose Gelegenheit dar, biologische Verarbeitungssysteme zu entwickeln, die Wetware-Komponenten integrieren. Wir gehen davon aus, dass BNNs eine inhärente Neuronenverarbeitungsfähigkeit zu einem viel niedrigeren Energieverbrauchspreis als ihre Siliziumäquivalente bieten können. „Beachten Sie, dass das Gehirn nur etwas 20 W für seine hochkomplexen kognitiven Aufgaben verbraucht", so Fred D. Jordan, PhD, Mitbegründer und Chief Executive Officer von AlpVision.