Als eines ihrer letzten Produkte für 2018 bringt die Royal Canadian Mint eine neue doppelt konkave Silbermünze auf den Markt

Die Royal Canadian Mint freut sich, eine 10 Unzen schwere Silberkreation auf den Markt zu bringen, die das Münzendesign in ein ganz neues Licht rückt. Bei dem Produkt handelt es sich um die konkave 2019 Münze Nature's Grandeur: Brown Bear aus Feinsilber, die für 100 CAD erhältlich ist und vom F&E-Labor der Mint umfassend getestet wurde. Die Münze misst 16 mm an der Kante und gerade mal 4 mm in der Mitte. Die Darstellung des Künstlers Denis Mayer Jr. zeigt einen imposanten Braunbären in seinem natürlichen Lebensraum auf einer tief konturierten Oberfläche, die den Betrachter in die Szene eintauchen lässt, während die Münzvorderseite mit dem von Susanna Blunt entworfenen Abbild Ihrer Majestät, der Königin Elizabeth II, einen ähnlichen Effekt erzielt.

Diese einzigartige Münze ist zudem in einer doppelt konkaven Kapsel eingeschlossen, um dem Sammler die dramatische und ungewöhnliche Form noch näher zu bringen. Das exklusive Produkt mit einer weltweit limitierten Auflage von nur 500 Stück ist ab sofort für 999,95 CAD im Einzelhandel erhältlich.

Darüber hinaus laufen die folgenden Sammelobjekte in diesem Jahr aus:

Die selektiv vergoldete 2018 10-Unzen-Feinsilbermünze Keepers of Parliament: The Lion , die für 100 CAD erhältlich ist und von dem Künstler Patrick Bélanger entworfen wurde.

, die für erhältlich ist und von dem Künstler Patrick Bélanger entworfen wurde. Die 2019 Feinsilbermünze Canada ' s Historical Stamps: Coat of Arms and Flag Special Delivery , die für 20 CAD erhältlich ist.

, die für erhältlich ist. Die 2019 Feinsilbermünze Zentangle® Art: The Big Horn Sheep , entworfen von Jori Van der Linde und für 30 CAD erhältlich.

, entworfen von und für erhältlich. Die letzten beiden Ausgaben der von Frank Polson entworfenen 2018 Feinsilbermünze The Thirteen Teachings series: Big Spirit Moon and Little Spirit Moon , für $ 3 CAD erhältlich und

entworfenen 2018 Feinsilbermünze , für CAD erhältlich und eine neue Serie mit Kristalloptik, die die 12 Sternbilder des Kalenderjahres zeigt, beginnend mit der 2019 Feinsilbermünze Zodiac: Capricorn, entworfen von Jori van de Linde und für $ 5 CAD erhältlich.

Für Prägungen, Preise und detaillierte Hintergrundinformationen zu jedem Produkt klicken Sie auf die Registerkarte "Shop" auf der Website der Mint. Abbildungen der Münzen finden Sie hier.

All diese Produkte können direkt bei der Mint unter 1-800-267-1871 in Kanada, unter 1-800-268-6468 in den USA oder online auf http://www.mint.ca bestellt werden. Die Münzen sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg sowie über unser weltweites Netz von Händlern und Distributoren, einschließlich der teilnehmenden kanadischen Postfilialen, erhältlich.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation, die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist ein nach ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen und als eines der größten und vielseitigsten Münzämter der Welt anerkannt. Sie bietet eine breite Palette von spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie auf http://www.mint.ca.

