Alta Fox Capital og andre aktionærer i Enlabs, der præsenterer mere end 10 % af de udestående aktier, afviser bud fra Entain

Aktionærer i Enlabs AB

Alta Fox Capital Management, LLC ("Alta Fox") er en af de største aktionærer i Enlabs AB (NLAB.ST) og ejer for øjeblikket 2.332.625 aktier, hvilket repræsenterer 3,34% af det samlede antal udestående aktier. Alta Fox har ingen planer om at afstå aktier til den pris, som Entain (LSE: ENT.L) for øjeblikket tilbyder (40 SEK per aktie).

Tilbuddet repræsenterer en værdisætning af selskabet, som grundlæggende er for lav med en symbolsk præmie på 1,1 % i forhold til handelsprisen inden tilbuddet, og følges af nogle usædvanlige omstændigheder, hvorfor vi stiller os uforstående over for, at Enlabs formand, Niklas Braathen, har accepteret er så utilstrækkeligt tilbud. At Entain vil kompensere Braathen som beslutningstager i selskabet efter handlens afslutning, samt at Entains administrerende direktør netop har annonceret sin afgang, er højest usædvanligt. Det fører os til den konklusion, at hvor dette er en god handel for Entain, er det en dårlig handel for NLAB's minoritetsejere. Alta Fox har engageret juridisk bistand med henblik på at beskytte vores interesser i denne sag og har talt med andre større ejere, hvoraf nogle har ytret bifald ved deres underskrift på dette brev, som repræsenterer mere end 10 % af de udestående aktier.

Hvis Entain ønsker at overtage NLAB, en meget attraktiv og strategisk virksomhed, skal Entain kompensere aktionærerne i NLAB for dennes fremragende vækstmuligheder som en selvstændig enhed. Det er Alta Fox' opfattelse, at en rimelig pris som kompensation til aktionærerne er 55 SEK per Enlab-aktie. I forhold til tilbud under denne pris, foretrækker vi, at NLAB fortsætter som en selvstændig virksomhed. Alta Fox er overbevist om, at vi har tilstrækkelig støtte til at forhindre en tvangsindløsning af minoritetsejere, juridisk bistand til at sikre en fair behandling af disse i henhold til svensk lov (Alta Fox har engageret Roschier Advokatbyrå) og tilstrækkeligt med beslutsomhed til at opnå en rimelig pris, der afspejler Enlabs' vækstmuligheder som selvstændig virksomhed.

Yderligere oplysninger findes på www.altafoxcapital.com/nlab og interesserede parter kan kontakte os på [email protected] .

Med venlig hilsen

/underskrevet/ Connor Haley

Ledende partner

Alta Fox Capital Management LLC

Underskrifter fra aktionærer, der modsætter sig den nuværende købspris

Navn Organisation Aktier i ejerskab % af selskabet







Connor Haley Alta Fox Capital 2.332.625 3,34 % Hans Isoz Privat investor 1.802.000 2,58 % Collin McBirney Topline Capital 1.709.300 2,44 % Jimmy Jonsson Privat investor 1.197.113 1,71 % Ludwig Pettersson Privat investor 439.472 0,63 %











I alt 10,70 %

/underskrevet/ Hans Isoz, privat investor

/underskrevet/ Collin McBirney, Topline Capital

/underskrevet/ Jimmy Jonsson, privat investor

/underskrevet/ Ludwig Pettersson, privat investor

