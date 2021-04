Altaaqa e AFC Energy desenvolvem soluções de geração de energia a partir do hidrogênio com emissão zero na Arábia Saudita e no Oriente Médio mais amplo

LONDRES, 6 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Com a primeira rodada do Campeonato Extreme E na Arábia Saudita como pano de fundo, a Altaaqa e a AFC Energy assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) que reunirá a ampla experiência das duas empresas para apoiar a transição do setor de geração de energia da região para soluções de emissão zero usando a tecnologia de células de combustível de hidrogênio da AFC Energy.

A Altaaqa é uma empresa do Zahid Group que tem duas décadas de experiência na geração de soluções prontas para energia e água no Reino da Arábia Saudita e globalmente. A Altaaqa possui e opera uma das maiores frotas de aluguel de geradores móveis a diesel do mundo, com capacidade total de 2 gigawatts (GW). A empresa oferece soluções de energia temporárias e fora da rede para os setores de petróleo e gás, concessionárias de energia, mineração, militar, manufatura, data centers, construção e serviços governamentais.

A AFC Energy é uma empresa com sede no Reino Unido que oferece sistemas de células de combustível alcalino escaláveis para fornecer eletricidade limpa para aplicações dentro e fora da rede. A tecnologia já está sendo implementada em carregadores de veículos elétricos e para sistemas de energia descentralizados fora da rede como parte de uma abordagem de portfólio para a descarbonização das necessidades de eletricidade.

O MoU é a base de uma parceria de longo prazo que abrangerá a região, com o objetivo de ganhar liderança de mercado para soluções confiáveis e seguras de "hidrogênio à energia" para vários segmentos e aplicações do setor.

Este acordo solidifica o compromisso da Altaaqa e do Zahid Group de liderar o caminho na transição para combustíveis sustentáveis, sendo um participante líder no desenvolvimento da economia e do ecossistema de hidrogênio do Reino. Este compromisso alinha ainda mais os esforços incansáveis do Zahid Group com o objetivo do Reino, o Vision 2030, de reduzir sua dependência de combustíveis fósseis. O acordo acontece logo após Sua Alteza Real o Príncipe Herdeiro Muhammad Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud ter lançado a iniciativa saudita Green e a iniciativa Green do Oriente Médio que contribuirão significativamente para atingir os objetivos globais no enfrentamento das mudanças climáticas. A iniciativa saudita Green tem como alvo uma redução de 60% nas emissões de carbono da região.

A cerimônia de assinatura também proporcionou a oportunidade de destacar o papel benéfico que o esporte pode desempenhar para destacar a emergência climática global. O acordo foi assinado no X Prix de abertura do Extreme E – The Desert X Prix - realizado em AlUla, Arábia Saudita. O Extreme E foi projetado para destacar as questões climáticas mais importantes de nossa geração e apresentar tecnologias que possam acelerar os esforços de descarbonização global.

O Sr. Majid T. Zahid, presidente do grupo Energy no Zahid Group , comentou :

"Hoje marca o início de uma nova parceria com a AFC Energy, líder do setor na distribuição de eletricidade limpa. Estamos confiantes de que, juntos, seremos uma peça importante no objetivo de nosso Reino de nos tornarmos o centro líder mundial na produção de hidrogênio e amônia verdes.

O Zahid Group está totalmente alinhado com a visão estratégica do nosso Reino para o futuro e em todas as empresas do nosso grupo estamos demonstrando nossa crença nele."

Adam Bond, CEO da AFC Energy plc , disse:

"A AFC Energy tem o prazer de iniciar nossa parceria estratégica com a Altaaqa, uma parceira de escolha de muitas das principais empresas industriais e de energia do mundo, pois procuram apoiar a transição do setor para uma economia de zero emissão de carbono no Reino da Arábia Saudita e no Oriente Médio mais amplo .

"Este acordo oferece um caminho claro para a implementação futura de nossos produtos, apoiando diretamente a posição de Altaaqa como líder de mercado e fornecendo um ponto de referência claro para o resto da região ."

Alejandro Agag, fundador e CEO da Extreme E, acrescentou:

"Estou entusiasmado que a AFC Energy e a Altaaqa tenham assinado este acordo, aqui no nosso primeiro X-Prix Extreme E. Como esporte, o Extreme E tem como objetivo ser uma força motriz para destacar formas sustentáveis de promover eventos e nossa célula a combustível de hidrogênio da AFC Energy é muito importante para isso. Estamos entusiasmados para ver esta tecnologia empolgante sendo aplicada mundialmente de forma mais ampla e tendo um efeito tão positivo no setor."

Consultas:

AFC Energy plc FTI Consulting (consultores de relações públicas financeiras) Sara Powell/Ben Brewerton [email protected] /+44 (0) 203 727 1000 Zahid Energy Group Alexandra Roger-Machart Diretora de comunicações [email protected] / +49 172 397 0957

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1481076/AFC_Energy_Logo.jpg

FONTE Altaaqa; AFC Energy

SOURCE Altaaqa; AFC Energy