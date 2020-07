Altman Vilandrie & Company e Solon Management Consulting se unem e formam a Altman Solon

BRASILIA, 8 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Altman Vilandrie & Company e a Solon Management Consulting, empresas líderes em consultoria estratégica, anunciaram sua fusão e a formação da Altman Solon, a maior empresa de consultoria estratégica a nível mundial dedicada exclusivamente ao segmento das TMT (telecomunicações, mídia e tecnologia). A notícia representa a solidificação da parceria entre as duas empresas, existente á dez anos, aumentará sua presença a nível global e disponibilizará a sua experiência e habilidades aos líderes do mercado, as marcas desafiantes e aos investidores do setor das TMT a nível mundial.

A equipe de especialistas da Altman Solon é composta por profissionais com um conhecimento aprofundado do setor, grande entusiasmo e curiosidade intelectual e capacitadas para resolver problemas de estratégia complexos e criar soluções adequadas para situações do mundo real para os atores no setor das TMT. A Altman Solon ajuda os clientes a identificar, desenvolver e implementar estratégias para a empresa, abordagens para entrada em novos mercados, inovação digital e fusões e aquisições a nível mundial. A empresa ajuda os seus clientes investidores a compreender os mercados, realizar "due diligence" e ter confiança para tomar decisões críticas de investimento.

Antes da fusão, a Altman Vilandrie & Company e a Solon Management Consulting eram empresas líderes do setor nos seus respectivos mercados. A Altman Vilandrie & Company dedicava-se a região das Américas, e a Solon Management Consulting a Europa e a África. As equipas formularam a estratégia e implementaram muitos dos desenvolvimentos que definiram uma era no setor das TMT, incluindo a implementação de redes de fibra ótica e de 5G, ajudando empresas globais de mídia a adaptarem-se à disrupção dos serviços de streaming e de OTT, fornecendo consultoria a importantes firmas de tecnologia sobre estratégias para entrada no mercado de computação em nuvem e SaaS que crescia, e avaliando negociações e criando oportunidades de TMT para importantes investidores em infraestrutura e de private equity em todo o mundo. Com a fusão, as duas empresas reúnem seu amplo portfólio para tornar a Altman Solon a maior empresa de consultoria estratégica dedicada ao setor das TMT, com projetos concluídos em mais de 100 países e cerca de 300 funcionários em escritórios em Londres, Milão, Munique, Nova York, Paris, São Francisco e Varsóvia.

Rory J. Altman e Patrick Bellenbaum serão diretores na Altman Solon. A empresa criada com a fusão é composta de todos os sócios das empresas anteriores.

Rory J. Altman, que fundou a Altman Vilandrie & Company em 2002 e é diretor da Altman Solon, disse: "Nós sempre nos esforçamos para dar aos nossos clientes nos setores de telecomunicações, mídia e tecnologia uma vantagem competitiva, oferecendo-lhes um profundo conhecimento do setor com especialistas em estratégia para as TMT. A fusão das nossas duas empresas em crescimento coloca-nos no patamar superior, e permitirá que a Altman Solon esteja totalmente capacitada a solucionar os problemas globais no setor das TMT com o conhecimento obtido em um pool de mercados, situações e clientes muito mais amplo, além de um grupo de talentos dedicados ao setor das TMT que só nós podemos oferecer."

Patrick Bellenbaum, sócio e diretor da Solon Management Consulting e diretor da Altman Solon, disse: "Tivemos e sempre teremos uma sede natural por estarmos na vanguarda no setor das TMT. Hoje, ainda mais do que antes, os nossos clientes podem beneficiar de um entendimento das melhores práticas a nível mundial, dos cenários comerciais e desenvolvimentos tecnológicos. A fusão de nossas duas grandes empresas garante exatamente isso. Ela faz com que a Altman Solon seja a única empresa de consultoria estratégica a oferecer ao setor das TMT, consultoria específica na Europa, nas Américas, na África e na Ásia. Tenho orgulho da nossa equipe e das nossas conquistas, e estou entusiasmado em reunir nossos consultores especializados de todo o mundo para fornecer os mais completos serviços de consultoria em TMT."

Sobre a Altman Solon:

A Altman Solon é uma empresa de consultoria estratégica global que trabalha no setor das telecomunicações, mídia e tecnologia (TMT). Os nossos consultores têm em comum o entusiasmo e a curiosidade intelectual pelo segmento de TMT e trabalham com líderes do mercado, marcas desafiantes e investidores no setor.

Nossa equipa, que trabalha em estreita colaboração, é composta de especialistas no setor e analistas de dados que utilizam sua experiência e habilidades para criar soluções para o mundo real para atores no setor das TMT. Nós fornecemos suporte a nossos clientes corporativos na identificação, desenvolvimento e implementação de estratégias para as empresas, abordagens para entrada em novos mercados, inovação digital e fusões e aquisições a nível mundial. Ajudamos nossos clientes investidores a entender os mercados, realizar "due diligence" e a ter confiança para tomar decisões críticas.

A Altman Solon foi criada depois da fusão da Altman Vilandrie & Company com a Solon Management Consulting, em 2020, vindo de uma parceria que existente a dez anos e que cruza o Atlântico para formar a maior empresa de consultoria global com foco exclusivo no segmento de TMT.

A Altman Solon possui um amplo alcance internacional, com cerca de 300 funcionários baseados em Boston, Londres, Milão, Munique, Nova York, Paris, São Francisco e Varsóvia, e projetos de sucesso concluídos em mais de 100 países.

