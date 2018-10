Alto PIB per capita e infraestrutura de classe mundial geram valor agregado para investimentos em propriedades em destinos excepcionais de Dubai segundo a Emaar

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 16 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- Com seu alto produto interno bruto (PIB) per capita e investimentos na construção de infraestrutura de classe mundial, investir em imóveis residenciais de primeira linha em Dubai garante ótimos retornos para os investidores internacionais, de acordo com especialistas do mercado.

Downtown Dubai by Emaar Dubai Creek Harbour by Emaar

Um estudo sobre o custo de imóveis residenciais versus PIB per capita em importantes centros metropolitanos do mundo revelou que Dubai oferece uma das mais atraentes proposições de valor para investidores. Isso é corroborado pelo status de Dubai como uma de apenas 20 áreas metropolitanas* no Oriente Médio e África, comparadas com 51 áreas metropolitanas nos EUA, 43 na Europa Ocidental, 25 na região da Ásia-Pacífico avançada, 20 na região da Ásia-Pacífico emergente e mais de 103 na China.

Com o custo de propriedades residenciais em localizações excepcionais como Dubai Creek Harbour e Downtown Dubai (centro de Dubai) a US$ 550 (AED 2.020) por pé quadrado e o PIB per capita nos EAU a US$ 40.698**, o potencial de crescimento de Dubai é maior do que o de outros grandes centros metropolitanos, dizem os analistas.

Um quadro comparativo

Preço médio por pé quadrado de propriedades*** e PIB per capita em cidades globais:

Cidade Preço médio de propriedade premium (USD) PIB per capita (USD)** Dubai/EAU 550 40.698 Xangai 2.125 32.684 Cidade de Nova York 4.100 73.938 Paris 4.400 65.354 Londres 5.300 55.947 Tóquio 7.600 43.884 Hong Kong 11.000 56.571

Onde vai ocorrer o maior crescimento?

Dubai – apesar de seu alto PIB per capita – oferece os imóveis residenciais mais competitivos em destinos premium. Isso tem catalisado o interesse de indivíduos de alto patrimônio líquido em investir em desenvolvimentos prestigiosos, tais como Dubai Creek Harbour, Downtown Dubai, Dubai Hills Estate, Dubai Marina e Emaar Beachfront.

A atratividade de Dubai é também impulsionada por sua melhora no ranking de custo de vida. De acordo com a Mercer, Dubai não está mais entre as 25 cidades mais caras do mundo, tendo caído da 19ª para a 26ª posição. Enquanto isso, Hong Kong, Tóquio, Zurique, Cingapura, Seul, Xangai e Pequim, onde os custos de propriedades residenciais são altos, estão entre as 10 cidades mais caras do mundo.

Os investidores alcançam uma posição ganhadora em Dubai Creek Harbour, um desenvolvimento com plano mestre, localizado ao longo do Dubai Creek (riacho de Dubai) e ancorado pelo novo ícone global, o edifício Dubai Creek Tower. Também terá a Dubai Square (praça de Dubai), a metrópole varejista do futuro, que inclui a maior Chinatown (bairro chinês) da região.

