Altvia ouvre un bureau à Londres pour servir ses clients britanniques et européens

BROOMFIELD, Colorado, 13 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Le principal fournisseur de solutions CRM et de technologie pour l'investissement privé, Altvia Solutions, LLC (Altvia), a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un bureau supplémentaire à Londres.

Le nouveau bureau de Londres permettra à l'équipe d'Altvia de se rapprocher de sa clientèle qui ne cesse d'augmenter au Royaume-Uni et dans toute l'Europe. Depuis 2016, Altvia a augmenté de 160 % son nombre de clients en dehors des États-Unis.

Sachant que Londres maintiendra probablement sa position de capitale financière dominante en Europe malgré les incertitudes soulevées par le Brexit, et compte tenu des niveaux record de levées de fonds de l'UE en matière de capital privé au cours des trois dernières années, la croissance d'Altvia survient à un moment opportun.

« Nous sommes ravis d'agrandir notre équipe au-delà des États-Unis », explique le fondateur et PDG d'Altvia, Kevin Kelly. « Notre présence à Londres nous permettra de mieux servir nos clients partout dans le monde », ajoute-t-il.

La première mission de Kelly sera de discuter des idées de l'industrie lors du débat intitulé « Influence de la technologie, de la sécurité et de l'intelligence sur le capital-investissement », qui aura lieu le 19 septembre à Londres dans le cadre du Private Equity Europe Forum (Forum européen du capital-investissement).

Le 20 septembre, Altvia organisera une réception pour accueillir les clients et collaborateurs du secteur de l'investissement privé. Les représentants des médias y sont conviés. Pour plus d'informations sur l'évènement, veuillez nous contacter via info@altvia.com.

À propos d'Altvia



Altvia traduit les données en informations pour les gestionnaires d'actifs alternatifs, les investisseurs institutionnels et les investisseurs d'impact. En tant que fournisseur principal de solutions logicielles flexibles basées sur le web pour l'investissement privé, Altvia associe la technologie à des processus éprouvés pour améliorer considérablement la communication et les relations entre les SNC, les SCS et les sociétés de portefeuille. Fondée en 2006, Altvia a étendu ses services à des clients basés dans six continents et continue d'élargir ses activités à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez altvia.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/697039/Altvia_Solutions_Logo.jpg

