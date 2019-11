Aluguel Mensal de Carros, como funciona e suas vantagens, segundo o Portal Melhor Carro

CURITIBA, Brasil, 6 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O aluguel de carro mensal se apresenta como uma alternativa econômica e mais segura quando comparada com a compra de um carro próprio, pois não é preciso se preocupar com manutenção, papelada burocrática e medo constante de roubos, por exemplo. Por isso, vale a pena conferir como funciona o aluguel de carro mensal e também as vantagens de se contratar esse serviço. O portal Melhor Carro reuniu todas essas informações. Confira.

Como funciona?

Cada locadora apresenta uma espécie de catálogo que contém os veículos a disposição no momento de sua escolha. Você busca no catálogo aquele que mais interessa e também o contrato, que inclui, geralmente, tarifas referentes a IPVA, seguro contra furtos e acidentes, revisões para manutenção do veículo. Após escolher o modelo de automóvel, o contrato, é necessário realizar o pagamento e você já pode sair com seu veículo alugado.

Para contratar o serviço, é necessário ter carteira de motorista (CNH) há, pelo menos dois anos, e estar munido de seu CPF, a fim de firmar o contrato. Além dos documentos, é preciso ter cartão de crédito, que pode estar em seu nome ou no nome de outrem, e com limite suficiente para cobrir o valor da franquia do seguro, e algumas locadoras podem exigir um adiantamento de cerca de oitocentos reais, como uma garantia para o contrato, bem como estabelecer uma idade mínima para contratar o serviço, que não necessariamente a de 18 anos. No Brasil, a idade mínima para contratar um carro mensal é de 21 anos.

Quanto custa e como pagar?

Cada locadora tem propostas próprias de aluguel mensal, bem como regras específicas para contrato. Simulando o aluguel para três mil quilômetros por mês, o que dá em torno de cem quilômetros por dia, e a cidade para retirada e devolução do carro foi São Paulo, capital. Em locadoras como a Localiza/Hertz, o aluguel sai em torno de R$ 1.500,00 por mês para um carro com motor 1.0 como o Gol, por exemplo. Pode-se encontrar também valores para planos a partir de 4.500 quilômetros mensais, que variam de R$ 1.600,00 a R$ 2.800,00. Para saber exatamente os valores para aluguel mensal do carro que você gostaria, basta acessar o site das locadoras, pois a maioria delas permite que o tramite seja feito todo pela internet. O modo como pagar também varia segundo a locadora, mas geralmente inclui cartão de crédito com pagamento feito mensalmente.

O que é preciso prestar atenção na hora de contratar o serviço?

Na hora de contratar um carro com aluguel mensal, é importante ficar atento ao tipo de locação, se por quilômetro ou por dia. Além disso, cada locadora oferece uma quantia de quilômetros que pode ser rodada por dia, quem varia entre mil e cinco mil quilômetros. Caso você ultrapasse o limite de quilômetros contratado, a locadora estabelece um valor específico por quilômetro extra rodado. Em média, o valor cobrado é de trinta centavos por quilômetro excedido, mas pode variar dependendo da locadora contratada. Outra questão importante de ser observada é o modelo de carro contrato, pois quanto mais luxuoso e completo, mais caro será o valor a pagar.

Vale a pena alugar um carro mensal?

É preciso ver os dois lados da moeda: o aluguel mensal sai caro e, caso você contrate o serviço por um tempo longo (dois anos, por exemplo), o dinheiro empregado no pagamento do aluguel poderia ser utilizado para o pagamento de um carro novo, considerando que os carros populares estão em torno de quarenta mil reais. No entanto, além do pagamento do carro, é necessário gastar com emplacamento, licenciamento, IPVA, seguro e também manutenção, o que aumenta o valor empregado. Além disso, é importante levar em conta a desvalorização do carro após ser tirado da loja.

Já se você tem interesse em ter um carro por pouco tempo, para uma viagem, por exemplo, com certeza é muito mais vantajoso o aluguel mensal, pois você não precisará se preocupar com nada além da mensalidade e combustível do carro. Além de viagens, é importante levar em conta o seu perfil e seus interesses, pois se você não está afim de ter preocupações com seu carro, o aluguel mensal é uma ótima opção, além do valor acabar compensando quando comparado aos gastos com carro próprio, pois se você contratar um plano mensal de R$ 1.600,00, em um ano terá gasto R$ 19.200,00, ou seja, metade do valor de um carro novo, por exemplo.

