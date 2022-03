AlUla bat le record du plus grand spectacle de montgolfières au monde

Au total, 142 montgolfières colorées ont été réunies pour un spectacle sur l'ancien site qui a illuminé le ciel et le paysage désertique parsemé de rochers.

AlUla détenait également le précédent record lors de son festival artistique et culturel, Winter at Tantora, en 2019 avec 100 montgolfières.

L'événement faisait suite à la signature d'un protocole d'entente entre la Commission royale pour AlUla (RCU) et la Saudi Arabian Ballooning Federation (SAHAB) le 1er mars 2022, faisant d'AlUla la capitale des activités de montgolfière du Royaume d'Arabie saoudite.

Le plus grand spectacle de montgolfières au monde du 1er mars 2022 faisait partie d'AlUla Skies, un nouveau festival dans le calendrier des événements d'AlUla Moments. Le festival comprenait des excursions en montgolfières au lever et au coucher du soleil avec environ 150 ballons chaque matin flottant sereinement au-dessus du magnifique site antique.

Ce n'est pas la première fois qu'AlUla bat des records du monde. Maraya, centre de conférence et de divertissement polyvalent, détient également le titre du Guinness World Records™ pour le plus grand bâtiment miroir du monde, avec 9 740 mètres carrés de miroirs, créant un magnifique mirage qui reflète les montagnes et les paysages de sable de la vallée d'Ashar.

Le calendrier d'hiver des événements d'AlUla Moments vise à offrir des expériences artistiques, musicales et culturelles captivantes et authentiques inspirées par le pays des civilisations. Les événements se poursuivent avec le festival AlUla Wellness et Arts AlUla jusqu'à la fin mars 2022.

