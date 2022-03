AlUla bricht den Rekord für die weltweit größte Heißluftballon Glow Show

ALULA, Saudi-Arabien, 11. März 2022 /PRNewswire/ -AlUla Moments bricht in Zusammenarbeit mit SAHAB (der Saudi Arabian Ballooning Federation) den Guinness World Records™ Titel für die größte Heißluftballon-Glühshow der Welt.

Der Rekord wurde am 1. März 2022 in der Nähe von Hegra aufgestellt, der ersten UNESCO-Weltkulturerbestätte in Saudi-Arabien. Die Stätte ist berühmt für mehr als 100 in Stein gehauene Nabatäergräber mit mehr als 2000 Jahre alten, bemerkenswert gut erhaltenen Inschriften und Symbolen auf den Sandsteinbergen.