Aluno de medicina e empreendedor se destaca fora do Brasil como produtor de eventos na Tríplice Fronteira

Guilherme juntamente com sua notabilidade nas redes sociais e todo marketing por trás, atribuem para que seus eventos universitários repercutam em milhares de pessoas. Seu público alvo são universitários que vão estudar no Paraguai devido o baixo valor do curso de medicina. Guilherme foi uns dos primeiros a levar entretenimento para o Paraguai na Ciudad Del Este no seguimento eventos universitários, cuja cidade era vista como uma cidade perigosa pelos brasileiros, provando o bem estar a junção do público paraguaio com os brasileiros.