Alvarez & Marsal expande Grupo de Asesoría en Transacciones Globales y refuerza equipo en México

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- La firma líder de servicios profesionales Alvarez & Marsal (A&M) nombró a Rafael Aguirre como nuevo Managing Director dentro del Grupo de Asesoría en Transacciones Globales, basado en la Ciudad de México. Su nombramiento se alinea con la perspectiva global de la firma, que busca expandirse y cubrir la creciente demanda de fusiones y adquisiciones transfronterizas en el mercado latinoamericano, dado un anticipado repunte en actividades comerciales derivadas del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Con el nombramiento del Sr. Aguirre, A&M aumentará su capacidad para asesorar clientes en México y Latinoamérica en el manejo de fusiones y adquisiciones transfronterizas complejas, relacionadas con transacciones regionales, nacionales y globales.

Este nombramiento se suma a la reciente contratación de Santiago Chacón como Managing Director de la práctica fiscal de A&M México junto con su equipo, basado también en la Ciudad de México. El Sr. Chacón es un ex socio de Ernst & Young (EY) con más de 20 años de experiencia en México, Latinoamérica y Europa. Desde su posición será encargado de brindar asesoría tributaria en procesos de fusiones y adquisiciones, así como de proporcionar asesoría en temas de planeación fiscal internacional y de inversión de capitales extranjeros en México para maximizar valor en el proceso de transacciones. Adicionalmente, la firma nombró a Bertha Rojas como Senior Director y Nathaniel Hays como Director, ambos formaban parte de EY y colaborarán dentro del Grupo de Asesoría en Transacciones Globales de A&M México para fortalecer aún más las capacidades del equipo.

El nombramiento de Sergio Meneses como Managing Director y Líder de A&M para México y Colombia, así como de Saúl Villa , igualmente como Managing Director líder de la práctica de M&A, aumenta la presencia regional de la firma en las áreas de Reestructuración, Transformación, Disputas e Investigaciones, Fusiones y Adquisiciones, y Mejora de Desempeño.

Paul Aversano, Managing Director y Líder de la Práctica Global del Grupo de Asesoría en Transacciones Globales de A&M, dijo: "México es un mercado importante para A&M, debido al gran número de negocios estadounidenses y europeos que cuentan con operaciones relevantes en la región. El nombramiento de Rafael respalda nuestros planes de crecimiento estratégicos, se alinea con nuestro legado operativo e impulsa nuestra capacidad de generar valor para los clientes con liderazgo, acción y resultados".

Fabio Pires , Managing Director y Líder de la Práctica del Grupo de Asesoría en Transacciones Globales de A&M en América Latina, agregó: "La experiencia de Rafael incrementa nuestra capacidad de ayudar a firmas de capital privado y clientes corporativos a resolver temas clave en transacciones tanto a nivel local como a nivel global. Su experiencia en temas financieros y contables, tanto en procesos de compra o venta, encaja con las necesidades identificadas del mercado. La llegada de Rafael se suma a nuestras capacidades de asesoría en transacciones en Brasil y es integral para nuestra trayectoria de crecimiento continuo en el mercado".

Sergio Meneses comentó: "La experiencia de Rafael complementa el enfoque integral de A&M y se sincroniza con nuestras capacidades de transformación corporativa y mejora de desempeño. Su nombramiento incrementa nuestra capacidad de atender las necesidades cambiantes del mercado".

El Sr. Aguirre cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en Latinoamérica y Estados Unidos en las áreas de adquisiciones, desinversiones, operaciones de liquidaciones o estrés financiero, apoyo en la negociación de contratos de compra-venta, negociación y diseño de mecanismos de ajuste de precio de compra. Asimismo, ha trabajado en múltiples industrias incluyendo servicios financieros, Fintech, energía y recursos naturales, infraestructura, tecnología, productos de consumo, retail, telecomunicaciones, manufactura y salud.

El Sr. Aguirre declaró: "A&M es el socio correcto para los fondos de capital privado y clientes corporativos con enfoque de inversión en México y Latinoamérica que buscan soluciones de asesoría en transacciones complejas. El enfoque integral de esta firma y su perspectiva de valor agregado ayuda a resolver las necesidades actuales de los clientes y al mismo tiempo anticipar sus retos futuros.".

Antes de formar parte de A&M, el Sr. Aguirre fue socio del grupo de servicios de asesoría en transacciones de EY en México. Durante dicho periodo, fue participante activo en el establecimiento de la práctica de Servicios de Asesoría en Transacciones de EY en México y Latinoamérica. También fungió como Líder de Transacciones para el sector de Power & Utilities en la zona norte de Latinoamérica.

Acerca de Alvarez & Marsal

Empresas privadas, inversionistas y entidades públicas de todo el mundo acuden a Alvarez & Marsal (A&M) por nuestro liderazgo y orientación a resultados. A&M, empresa privada fundada en 1983, es una firma de servicios profesionales líder a nivel global que brinda asesoría, mejora del desempeño empresarial y servicios de gestión de cambio estratégico. Cuando el enfoque convencional no es suficiente para lograr una transformación y generar cambios, los clientes buscan nuestra amplia experiencia y capacidad para brindar soluciones prácticas que se adaptan a sus problemas únicos.

Con más de 4,500 empleados en cuatro continentes, brindamos resultados tangibles a corporaciones, consejos, firmas de capital privado, bufetes jurídicos y agencias gubernamentales que se enfrentan a retos complejos. Nuestros líderes con amplia experiencia, junto con sus equipos aprovechan el legado y experiencia de A&M como firma de reestructuras para ayudar a las compañías a actuar con decisión, acelerar el crecimiento y potenciar los resultados. Somos operadores experimentados, consultores de clase mundial, ex reguladores y autoridades de la industria con un compromiso común para comunicar a los clientes como convertir el cambio y/o transformación en un activo empresarial estratégico, manejar riesgos y generar valor en cada etapa de crecimiento.

Para obtener más información, visite: AlvarezandMarsal.com .

Acerca del Grupo de Asesoría en Transacciones Globales de Alvarez & Marsal

El Grupo de Asesoría en Transacciones globales de A&M brinda a inversionistas y entidades crediticias las respuestas necesarias para evaluar y ejecutar transacciones de forma adecuada. Combinamos nuestros recursos operativos, industriales y funcionales de nuestra firma con servicios de transacciones con calidad similar a la de "firmas Big Four" y experiencia fiscal/tributaria para evaluar impulsores clave e identificar y valorar rápidamente asuntos críticos. Al ser la práctica de asesoría en transacciones más grande después de "las firmas Big Four", nuestros equipos globales integrales respaldan a los fondos de capital privado, fondos soberanos de inversión, family offices y fondos patrimoniales, así como inversionistas corporativos/estratégicos para generar valor durante todo el ciclo del proceso de inversión.

El Grupo de Asesoría en Transacciones Globales de la firma está conformado por más de 500 profesionales en 24 oficinas en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, India y Asia. Nuestro equipo global cuenta con un extenso conocimiento de diferentes industrias y sectores, incluyendo mercados especializados en servicios de salud, software y tecnología, energía, infraestructura y servicios financieros, entre otros.

