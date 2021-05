Alvarez & Marsal fortsätter förstärka Private Equity Performance Improvement Group i Europa

Olle Lundqvist ansluter från Platinum Equity för att driva tillväxten i Norden

LONDON, 27 maj, 2021 /PRNewswire/ -- Det ledande globala bolaget inom professionella tjänster, Alvarez & Marsal (A&M), har meddelat att Olle Lundqvist har börjat på företaget som Managing Director för att leda A&M:s Private Equity Performance Improvement (PEPI) Group i Norden.

Olle Lundqvist arbetade tidigare på Platinum Equity (Platinum), där han senast hade rollen som Senior Vice President M&A Operations i London. Han ledde Platinums M&A Operations-arbete för deras huvudfond (6,5 miljarder US-dollar) i Europa. Olle Lundqvist har mer än 20 års erfarenhet av att leda arbete med performance improvement och operativ restrukturering av företag. Han kommer framförallt att lägga sin fokus på operativ due diligence, value creation i portföljbolag, carve-outs, post-merger integration samt restrukturering.

Anställningen av Olle Lundqvist är det senaste viktiga steget i den pågående tillväxten av A&M:s PEPI-verksamhet i Europa, där Stefano Matalucci nyligen började på företaget som Managing Director för att leda verksamheten i Italien .

"A&M fortsätter att utöka vår private equity-verksamhet strategiskt över hela Europa, där riskkapitalfonder och deras portföljbolag i allt större utsträckning efterfrågar praktiska och effektiva lösningar", säger Mike Trenouth , Managing Director i London och en av cheferna för PEPI i Europa. "Olles branscherfarenhet och expertis förtydligar vårt åtagande att tillhandahålla ledarskap, åtgärder och resultat som riskkapitalbranschen behöver för att utveckla och genomföra framgångsrika exitstrategier för sina portföljbolag."

Olle Lundqvist har varit verksam globalt inom ett brett spektrum av branscher, inklusive business services, distribution och logistik, tillverkning av och tjänster inom verkstadsindustrin, förpackning och papper, resor och fritid, flygplansunderhåll och -tjänster, konsumtionsvaror och private label, tillverkning och distribution av byggmaterial, fordonsindustri, kemisk tillverkning och distribution samt stora infrastrukturprojekt.

Utnämningen av Olle Lundqvist är en fortsättning på A&M:s paneuropeiska expansion under de senaste två decennierna, som började med öppnandet av London -kontoret 2001. Under de senaste åren har företaget expanderat över hela Norden, med nya kontor i Helsingfors och Oslo som följer på öppnandet av kontoret i Stockholm 2017. Företaget har dessutom fortsatt sin tillväxt i hela Europa och öppnat nya kontor i Düsseldorf i Tyskland, Zürich och Genève i Schweiz och Birmingham , Leeds och Manchester i Storbritannien. A&M har nu 24 kontor i 17 länder i Europa.

Taus Wolfsberg , Managing Director och ansvarig för A&M:s Global Transaction Advisory Group i Norden kommenterade: "Private equity tar sig an allt större utmaningar i Europa och över hela världen. På A&M fortsätter vår operativa due diligence, post-deal implementation och bredare transaktionsfunktioner att hjälpa riskkapitalföretag att navigera bland dessa möjligheter för att förverkliga sin fulla potential."

