AM General ogłasza europejski debiut HUMVEE NXT 360 podczas DSEI 2021

„Cieszymy się, że możemy wziąć udział w DSEI 2021 – powiedział Nguyen Trinh, wicedyrektor generalny Działu Obrony Międzynarodowej AM General. - Po tym niezwykle trudnym roku wreszcie będziemy mieli okazję spotkać się twarzą w twarz z naszymi klientami i zaprezentować im nasze najnowsze produkty, w tym NXT 360 o niezaprzeczalnie nowatorskiej konstrukcji, który zupełnie zmienia postrzeganie wytrzymałości lekkiego pojazdu taktycznego".

NXT 360 zbudowano na platformie HUMVEE i wyposażono w dodatkowe udogodnienia, jak na przykład mocne zawieszenie, bardziej wydajny silnik i wyższy moment obrotowy przekładający się również na większą wytrzymałość i zwinność pojazdu. Podobnie jak sztandarowe pojazdy HUMVEE, NXT 360 będzie się charakteryzował tą samą, niezrównaną zdatnością do realizowania zróżnicowanych zadań: będzie mógł pomieścić 2, 4, a nawet 6 pasażerów i oferował przestrzeń umożliwiającą przewóz zarówno ludzi, jak i sprzętu. Ponadto, pojazd HUMVEE NXT 360, który zostanie zaprezentowany podczas DSEI, będzie wyposażony w stanowisko bojowe Kongsberg Remote Weapons Station (RWS) i system wykrywania ostrzału Raytheon BBN Boomerang Gunshot Detection System, które są jedynie przykładem możliwości, jakie pojazd ten oferuje w zakresie możliwości obsługiwania różnych rodzajów broni i systemów wykrywania. W projekcie przewidziano również możliwość zapewnienia wyższego poziomu ochrony dzięki zastosowaniu najlepszego w swojej klasie systemu wykrywania ognia strzeleckiego, a ponadto NXT 360 będzie się charakteryzował doskonałą ochroną przed uszkodzeniami i wrogim ostrzałem.

Przedstawiciele AM General pojawią się na targach, aby omówić szeroką gamę oferowanych przez spółkę rozwiązań mobilnych, od dostosowanej do potrzeb technologii tłumienia odrzutu (ang. soft recoil technology; SFT) stosowanej w mobilnych wyrzutniach artyleryjskich, po nawiązywanie partnerstwa i współpracy z liderami w branży służących implementowaniu przełomowych technologii w zróżnicowanej ofercie produktowej spółki.

AM General

AM General projektuje, konstruuje, produkuje, dostarcza i zapewnia wsparcie pojazdów specjalistycznych dla klientów wojskowych i komercyjnych na całym świecie. Poprzez swoją działalność wojskową firma jest powszechnie uznawana za światowego lidera w projektowaniu, inżynierii, produkcji i wsparciu logistycznym wojskowych pojazdów taktycznych, który wyprodukował i zapewnił wsparcie dla ponad 300000 pojazdów w ponad 70 krajach. Firma AM General posiada bogate doświadczenie w zaspokajaniu zmieniających się potrzeb przemysłu obronnego i motoryzacyjnego oraz dysponuje wsparciem swoich pracowników w głównych zakładach w Indianie, Michigan i Ohio oraz silną bazą dostawców, która obejmuje 43 stany. Więcej informacji o AM General można znaleźć na stronie www.amgeneral.com.

