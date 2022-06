AM PAR ALEXANDRE MAZZIA ES EL GANADOR DEL AMERICAN EXPRESS ONE TO WATCH AWARD DE THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2022

El restaurante atiende a solo 22 comensales y sirve un menú centrado en vegetales, pescados y mariscos que se inspira en innumerables influencias internacionales. La cocina de Mazzia lleva a los comensales a un viaje de autodescubrimiento y el chef tiene la capacidad innata de lograr que las creaciones gastronómicas complejas sean más fáciles de entender. Las inusuales combinaciones de ingredientes y sabores se reflejan en platillos como flores de calabaza en satay verde y mantequilla blanca azafranada y algas marinas cristalizadas con botarga, que forman parte de lo que el chef denomina una "cocina de emociones".

William Drew, Director de Contenido de The World's 50 Best Restaurants, expresó: "Es un honor designar a AM par Alexandre Mazzia como el American Express One to Watch de este año. Hemos seguido el éxito del restaurante en Francia en los últimos años y nos entusiasma poder llevar este maravilloso destino de Marsella a la audiencia global de 50 Best y celebrar la pasión desenfrenada de Alexandre y su singular cocina".

Este anuncio forma parte de los preparativos para la revelación de The World's 50 Best Restaurants 2022, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna. La ceremonia de premiación tendrá lugar en el antiguo mercado de Old Billingsgate en Londres el lunes 18 de julio.

Para registrarse y acceder al centro de medios, visite: https://mediacentre.theworlds50best.com/

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1839223/50_Best_Alexandre_Mazzia.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1802051/World_50_Best_2022_Logo.jpg

FUENTE 50 Best

SOURCE 50 Best