AMable kündigt dritte öffentliche Ausschreibung mit 450.000 € aus EU-Mitteln für KMU im Bereich Additive Manufacturing an

- Mit einem Gesamtvolumen von fast 3 Millionen Euro für innovative Produktideen im Bereich Additive Manufacturing schließt das AMable-Projekt die Einreichungsfrist am 31. November um 17:00 Uhr CEST

BARCELONA, Spanien, 19. August 2019 /PRNewswire/ -- Additive Manufacturing beinhaltet alte und neue Technologien in ständiger Entwicklung, hat aber bereits bewiesen, dass es wichtige Veränderungen in der Herstellungskette mit sich bringt. Heute wird die Technologie bereits in vielen Bereichen eingesetzt, z. B. bei Hörgeräten, in der Automobilindustrie, HiFi, Raumfahrt, Medizin und anderen.