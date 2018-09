Amana Capital déploie AmanaPRO, une solution institutionnelle

LONDRES, September 6, 2018 /PRNewswire/ --

AmanaPRO offre des forfaits de « démarrage de propre cabinet de courtage » d'avant-garde à ses clients du monde entier

Le grand cabinet de courtage financier Amana Capital a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau service, AmanaPRO (http://www.amanapro.com). Le portefeuille de produits de l'entreprise s'élargit dans l'espace institutionnel tandis que l'entreprise tire profit de sa technologie primée et de son service à la clientèle pour offrir son tout nouveau produit sur le marché.

AmanaPRO propose à la fois MetaTrader 4 et MetaTrader 5 qui s'accompagnent d'un Multi-Terminal pour répondre aux besoins des clients institutionnels. Les cabinets de courtage ont accès à un très grand nombre d'options à l'heure de choisir un forfait sur mesure qui satisfasse leurs besoins. Grâce à une solution de gestion des risques de Centroid, les clients gardent un contrôle très pointu sur leur portefeuille et ont le choix entre le bureau des opérations (dealing desk), le traitement des opérations sans rupture ni délai (straight-through processing) et les modèles hybrides d'exécution.

En plus d'une offre entièrement personnalisable qui comprend des plateformes de négociation, des liquidités, de la connectivité, de la gestion des risques et de l'hébergement, AmanaPRO offre aux courtiers une gamme de services de consultation commerciale. La solution clé en main permet aux clients courtiers de centrer leurs efforts sur la constitution d'une clientèle fidèle, tandis que l'expertise technologique d'Amana Capital se charge du reste.

Qu'il s'agisse d'un système de gestion de la clientèle doté d'un service d'assistance à la clientèle primé et d'un portail de courtier de présentation, jusqu'à des liquidités de premier plan, AmanaPRO offre à ses clients une solution de « brokerage-in-a-box » (courtage dans une boîte) de grande qualité.

Ahmad Khatib, PDG d'Amana Capital, a commenté à ce sujet : « Nous avons consacré des efforts considérables au développement d'AmanaPRO. Notre équipe offre à nos clients une technologie, une sécurité et un service très haut de gamme à la clientèle, de qualité institutionnelle. Face à la saturation du marché, nous nous voyons dans une position concurrentielle pour fournir à nos partenaires une solution intégrée de pointe de haut en bas ».

« En plus de l'accès aux liquidités du plus haut niveau, AmanaPRO offre à ses clients des solutions de connectivité, de gestion des risques et d'hébergement qui s'intègrent dans une expérience très fluide. Nous sommes ravis de présenter ce produit pour la première fois lors de l'Asia Trading Summit 2018 à Guangzhou, un évènement organisé conjointement par Finance Magnates et FX168 ».

Existant depuis plus de huit ans sur le marché, l'activité de courtage d'Amana Capital se développe dans un nouveau domaine après avoir intégré les meilleurs talents de l'industrie. L'engagement de l'entreprise à l'égard du marché est encore renforcé au moment où de nouvelles exigences réglementaires entrent en vigueur dans le monde entier.

À propos d' Amana Capital :

Amana Capital (http://www.amanacapital.com ), membre de 180 Capital, spécialiste du trading en ligne qui offre aux clients institutionnels et particuliers du monde entier un accès direct aux marchés financiers mondiaux. Elle gère TradeCaptain (tradecaptain.com), un portail d'information et de recherche financière mondial et largement reconnu. Amana Capital est au service de ses clients dans plus de 80 pays. Les filiales de la société sont réglementées par la FCA, la DFSA, la CySEC et la BDL.