AMANE ADVISORS FUSIONIERT MIT A. VACCANI & PARTNERS AG (AVP) UND VEREINT FÜHRENDE EXPERTENBERATER FÜR WASSER, RESSOURCENRÜCKGEWINNUNG UND KREISLAUFWIRTSCHAFT

OXFORD, Vereinigtes Königreich, 30. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Amane Advisors , das führende globale strategische Beratungsunternehmen mit Spezialisierung auf die Wasserindustrie, hat seinen Zusammenschluss mit A. Vaccani & Partners AG (AVP) bekannt gegeben, einem führenden Beratungsunternehmen, das Fachwissen und spezialisierte Forschung in den Bereichen Nachhaltigkeit und Ressourcen- und Energierückgewinnung anbietet. AVP mit Sitz in Zürich, Schweiz, ist seit 1992 auf die Bereitstellung von Dienstleistungen in den Bereichen Strategieberatung, M&A-Beratung, strategische Partnerschaften und Branchenforschung für eine Reihe von Kunden aus den Bereichen Cleantech, Umwelt und Energie spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Europa, Asien und Nord Amerika.

„Durch die Kombination der Expertise und des Netzwerks von AVP mit den einzigartigen Fähigkeiten und dem Netzwerk von Amane in diesen sehr komplementären Bereichen – Wasser, Ressourcenrückgewinnung und Energierückgewinnung – wir werden unser Beratungsangebot auf die Bereiche ausweiten, die für die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft absolut entscheidend sind. Wir werden außerdem umfassender für Unternehmen, Investoren und Regierungsbehörden da sein, die die Nachhaltigkeitsagenda vorantreiben, so Thierry Noel, Gründungspartner von Amane. „Dies ist ein großer Schritt in Richtung unseres ständigen Ziels, unseren Kunden zu nachhaltigem Wachstum zu verhelfen und gleichzeitig dazu beizutragen, die Ressourcen der Erde zu schützen und zu regenerieren."

Amedeo Vaccani, Gründer und geschäftsführender Partner von AVP, erklärte: „Nach 30 Jahren des Aufbaus von AVP zu einem führenden Berater für Akteure in der Ressourcen- und Energierückgewinnung und der Kreislaufwirtschaft freue ich mich sehr, mit Amane Advisors zusammenzuarbeiten. Dies ermöglicht es uns, noch mehr positive Auswirkungen zu erzielen, indem wir die komplementäre Expertise und das Wissen nutzen, die beide Unternehmen im Laufe der Jahre aufgebaut haben."

AVP ist ein Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Strategieberatung und M&A-Beratung in den Bereichen Ressourcen- und Energierückgewinnung und hat bereits einige der weltweit führenden Akteure in diesen Branchen beraten. Der Zusammenschluss legt den Grundstein für das erweiterte globale Serviceangebot von Amane in den Bereichen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft und ermöglicht das weitere schnelle Wachstum in allen wichtigen Märkten weltweit.

Informationen zu Amane Advisors

Amane Advisors ist das führende internationale strategische Beratungsunternehmen, das sich auf die Wasser-, Ressourcen- und Energierückgewinnung in der Kreislaufwirtschaft konzentriert und über ein internationales Team von Beratern in seinen sechs Niederlassungen in Frankreich, Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Bahrain, China und Singapur verfügt.

Die Kunden von Amane reichen von innovativen Start-ups bis hin zu großen internationalen Industrieunternehmen und Private Equity/Impact-Investoren weltweit, darunter viele der führenden Unternehmen beim Schutz und der Regeneration der Ressourcen der Erde. Durch eine umfassende Reihe von Dienstleistungen wie Strategieentwicklung, Marktinformationen, M&A-Beratung, Finanzberatung und Kommerzialisierung unterstützt Amane seine Kunden bei der Beschleunigung ihres Wachstums und ihrer Auswirkungen auf die Wasserindustrie und angrenzende, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Märkte wie Ressourcenrückgewinnung und Energierückgewinnung. Weitere Informationen finden Sie auf www.amaneadvisors.com .

Informationen zu A. Vaccani & Partners (AVP)

AVP ist ein internationales M&A-Beratungs- und Managementberatungsunternehmen mit Sitz in Zürich, Schweiz. Die Partner von AVP sind Branchenexperten mit umfassender operativer Erfahrung, die Wissen, Transaktionsorientierung, Projektmanagement und genaue Recherche kombinieren, um Werte zu generieren und Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.

AVP verfügt über fundierte Branchenexpertise, Kontakte und Projektreferenzen in allen Segmenten der Umwelttechnik, Energie aus Abfall (EfW), Abfallwirtschaft und Erneuerbare Energien und Wasser sowie über ein starkes eigenes Forschungsteam und ein internationales Netzwerk von Experten. Die Kanzlei kann langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Mandanten in grenzüberschreitenden Mandaten vorweisen, einschließlich komplexer Beratungsmandate, In- und Outbound-Investitionen und internationaler strategischer Partnerschaften. Weitere Informationen finden Sie auf www.avp-group.net .

