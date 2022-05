AMAZFIT ANUNCIÓ EL RELOJ INTELIGENTE OFICIAL DE EXTERIOR DEL TRIATLÓN ESCAPE FROM ALCATRAZ DE 2022

Un reloj inteligente de exterior ultraresistente y robusto con GPS diseñado para desafiar lo imposible junto a los entusiastas del triatlón

LOS ÁNGELES, 25 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Amazfit, una marca líder a nivel mundial de dispositivos ponibles inteligentes de Zepp Health (NYSE: ZEPP), se enorgullece de haber sido nombrada como patrocinadora oficial de relojes inteligentes de exterior del Triatlón Escape from Alcatraz (EFAT) de 2022. Inspirada en la esencia de la marca "Up Your Game" ("Potencia tu actividad"), la serie de los relojes inteligentes para exteriores ultraresistentes y robustos T- Rex de Amazfit está lista para ofrecer a los triatletas las funciones integradas que ellos necesitan para enfrentar este emocionante desafío.