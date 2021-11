Amazfit classée au troisième rang des expéditions mondiales de montres connectées au troisième trimestre de 2021

Amazfit a également remporté un succès remarquable sur les marchés étrangers, avec 61,8 % des expéditions mondiales de l'entreprise entre juillet et septembre 2021. Amazfit est devenue l'une des marques de vêtements connectés les plus populaires en Italie et en Espagne, tout en affichant une augmentation de 150 % de ses ventes en Allemagne, par rapport à la même période de l'année passée. Avec des milliers de points de vente à travers le pays, les expéditions vers la Turquie ont également augmenté de 324 % par rapport à 2020.

La forte dynamique des ventes a été stimulée par les nouveaux ajouts des modèles GTR 2e et GTS 2e aux modèles Amazfit GTS 2 et GTR 2 les plus vendus au cours du CES 2021 et le lancement de la montre connectée Amazfit T-Rex Pro en mars en tant que mise à niveau de la série pour l'extérieur. Amazfit s'est également fait connaître grâce à des partenariats mondiaux avec Spartan, le rallye ESOK en Turquie, la célèbre compétition de paddle SUP All-Russian Zavidovo, le championnat israélien de beach-volley et Cruce Teques au Mexique.

En octobre, la marque a lancé les séries de montres connectées Amazfit GTR 3 et GTS 3, qui offrent une suite de fonctionnalités de santé et de fitness de pointe alimentées par le système d'exploitation propriétaire de l'entreprise, le Zepp OS. Amazfit a également présenté sa nouvelle image de marque rafraîchissante et caractéristique pour attirer la nouvelle génération de publics internationaux, tout en faisant appel au duo de designers Heliot Emil et du célèbre styliste Christian Cowan pour créer son propre style pour sa gamme de produits portables dernier cri et branchés. Zepp Health travaille actuellement avec des établissements de santé faisant autorité pour mener des recherches sur la pression artérielle, en utilisant son moteur PumpBeats™.

La prochaine promotion des ventes de la période des fêtes sur les marchés clés devrait également contribuer de façon significative au chiffre d'affaires annuel.

Depuis 2014, Zepp Health a expédié plus de 100 millions d'appareils dans le monde entier.

À propos d'Amazfit

Fondée en 2015, Amazfit est l'une des principales marques mondiales de vêtements intelligents axée sur la santé et la forme physique. Amazfit propose un large portefeuille de produits, notamment des montres et des bracelets intelligents, des écouteurs TWS, des appareils de santé et de remise en forme tels que des tapis roulants intelligents et des balances de composition corporelle intelligentes, ainsi que des équipements de sport. L'essence de notre marque est Up Your Game, et nous encourageons les utilisateurs à vivre leurs passions et à exprimer librement leur esprit actif.

Avec un savoir-faire exceptionnel, les montres intelligentes Amazfit ont remporté de nombreux prix de design, dont le prix allemand iF Industrial Design Award et le Red Dot Design Award.

Actuellement, les produits Amazfit sont disponibles dans plus de 90 pays et régions du monde, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie, en Europe et plus encore. Pour plus d'information, visitez le site www.amazfit.com

