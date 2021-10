Amazfit faz parceria com o Kwai no Brasil para campanha de lançamento de novos produtos

Durante a campanha, os usuários puderam participar do desafio com a hashtag #JogoComAmazfit no aplicativo para ganhar produtos da Amazfit. Os criadores de conteúdo no Kwai enviaram mais de 32.000 vídeos relacionados à campanha, que obtiveram mais de 218 milhões de impressões. Nos dias 14 e 15 de outubro, a marca também convidou os usuários da plataforma para acompanhar as sessões de live e-commerce que deram início ao lançamento dos novos produtos da Amazfit no país.

"A parceria com marcas globais como a Amazfit mostra nossa dedicação em trazer as empresas mais queridas para a plataforma, e tornar a experiência de compra mais intuitiva para nossos usuários que passam seu tempo de lazer no Kwai", afirma Paulo Fernandes, Diretor de Vendas para Américas do Kwai.

A Kuaishou, empresa desenvolvedora do Kwai, é pioneira na integração de mídia social e comércio eletrônico na China. Somente no ano de 2020, o GMV total de transações de comércio eletrônico facilitadas pela Kuaishou foi de RMB 381 bilhões, o que está perto de 60 bilhões de dólares.

"Estamos muito felizes pela cooperação com o Kwai e muito satisfeitos com os efeitos da parceria e do desafio da hashtag. Esperamos cooperar novamente com a plataforma no futuro, para ajudar mais pessoas a desfrutar de uma saúde inteligente e viver suas paixões", conclui Austin Peng, Diretor Regional de Negócios da Amazfit.

Sobre Amazfit

Amazfit é uma marca líder global de vestíveis inteligentes que oferece um amplo portfólio de produtos, incluindo relógios e pulseiras inteligentes, fones de ouvido TWS e dispositivos de saúde e fitness, como esteiras e escalas inteligentes de composição corporal. A essência da marca é Up Your Game, e a Amazfit incentiva os usuários a viverem suas paixões e expressarem seu espírito ativo livremente. Amazfit é uma marca de propriedade da Zepp Health (NYSE: ZEPP) que já despachou mais de 100 milhões de dispositivos desde 2014, com produtos disponíveis em mais de 90 países e regiões. Para obter mais informações, visite www.amazfit.com

