AMAZFIT LANÇA T-REX 2: UM SMARTWATCH RESISTENTE COM GPS PARA USO AO AR LIVRE COM FUNÇÕES DE PRIMEIRA LINHA E DESIGN DE TENDÊNCIA

Posicionamento forte e preciso por cinco satélites e de banda dupla

Resistência de nível militar e funcionamento em temperaturas ultrabaixas em ambientes de até -30 ºC

Bateria potente com duração de até 24 dias e resistência à água de dez ATM

Novos recursos de importação de rota e navegação em tempo real[1]

[1] Esses recursos serão adicionados por meio de atualização OTA

COMPANHEIRO DOS ESPORTES AO AR LIVRE

Posicionamento de alta precisão

Com seu posicionamento de banda dupla e suporte para cinco sistemas de navegação por satélite, o Amazfit T-Rex 2 permite que os usuários corram livremente pela selva de concreto da cidade ou explorem as trilhas naturais mais interessantes, com posicionamento forte e preciso.

Funções otimizadas de navegação

Os recursos avançados de importação de rota e navegação em tempo real do Amazfit T-Rex 2 permitem que os usuários importem trilhas populares do aplicativo Zepp ou realizem suas próprias novas aventuras, ao mesmo tempo que seguem seus movimentos diretamente no relógio. Seu sistema de navegação de retorno direto[2] pode até mostrar aos usuários a rota em linha reta mais curta de volta ao início de seu percurso.

Funcionamento em temperatura ultrabaixa[3]

O Amazfit T-Rex 2 pode funcionar em temperaturas extremas, de até -30 ºC, o que o torna um companheiro confiável para os exploradores ao ar livre que precisam suportar ambientes severos.

Comandos para teste de saturação de oxigênio no sangue

Para ajudar a proteger sua saúde em ambientes de alta altitude e baixa oxigenação, o Amazfit T-Rex 2 alertará os usuários quando detectar grandes mudanças de altitude e sugerirá que utilizem sua função de teste de saturação de oxigênio no sangue. Os usuários também podem medir seu nível de saturação sempre que se sentirem desconfortáveis, ou até mesmo configurar o relógio para monitorá-la o dia todo.

DESIGN DE NÍVEL MILITAR PARA PASSEIOS AO AR LIVRE E URBANOS

Super resistente por dentro e por fora

Tendo passado por 15 testes de nível militar, o Amazfit T-Rex 2 é capaz de funcionar em desertos quentes, florestas úmidas e geleiras polares. O relógio foi projetado com ângulos sólidos e diferenciados, e o bisel externo teve sua durabilidade e textura aprimoradas graças a um processo de pulverização de metal, enquanto o mostrador e todos os botões receberam polimento sofisticado.

Bateria com duração ultralonga

Capaz de durar até 24 dias com uma única carga, em condições normais de uso, o relógio tem o poder de resistir a qualquer aventura.

Resistência à água de dez ATM

O Amazfit T-Rex 2 pode resistir à pressão da água equivalente a até 100 metros, o que lhe permite acompanhar os usuários enquanto eles enfrentam a chuva, dominam a piscina e conquistam o oceano.

[2] Esses recursos serão adicionados por meio de atualização OTA [3] Esse recurso precisa ser instalado por meio de atualização OTA

Cores inspiradas na natureza

Com uma seleção de quatro cores terrosas, o Amazfit T-Rex 2 é o parceiro perfeito para os entusiastas das atividades ao ar livre. O acabamento fosco proporciona estilo, e a pulseira de silicone suave para a pele, com um design que absorve o suor, garante conforto, tanto em ambientes ao ar livre quanto urbanos.

DOME A FERA QUE HÁ DENTRO DE VOCÊ

Mais de 150 modos esportivos

O Amazfit T-Rex 2 conta com mais de 150 modos esportivos, incluindo o modo Triathlon com teste de resistência, o modo profissional Track Run com gravação das informações sobre a volta com correção inteligente de trajeto e o novo modo Golf Swing. O relógio pode ser utilizado para monitorar dados cruciais, como frequência cardíaca de treino, distância percorrida, velocidade de movimento e calorias queimadas em tempo real na maioria dos modos esportivos, a fim de ajudar os usuários a monitorar e melhorar seu desempenho.

Crie modelos de treino [4]

Os usuários podem criar modelos de treino personalizados para 11 esportes no aplicativo Zepp, bem como modelos de treino de intervalo diretamente no relógio.

Reconhecimento inteligente de treino

O Amazfit T-Rex 2 pode reconhecer automaticamente dezenas de exercícios de treino de força[5], com o algoritmo ExerSense™, que também consegue reconhecer automaticamente oito tipos de movimentos esportivos.

Orientação profissional com PeakBeats™

O relógio está equipado com o algoritmo de status de treino PeakBeats™, que avalia dados especializados, como consumo máximo de oxigênio (VO 2 Max), tempo de recuperação total, carga de treino e efeito de treino.

MONITORAMENTO ABRANGENTE DA SAÚDE E OPERAÇÃO OTIMIZADA

Esse smartwatch resistente para uso ao ar livre com GPS também conta com as funções completas de gerenciamento da saúde da Amazfit. Ele pode monitorar a frequência cardíaca, os níveis de oxigênio no sangue e de estresse do usuário o dia todo e medir essas métricas simultaneamente com um toque, juntamente com a frequência respiratória do usuário. O sistema PAI de avaliação da saúde oferece uma classificação de saúde prática e personalizada, e a qualidade do sono pode ser monitorada detalhadamente, incluindo fases do sono e cochilos diurnos. O Amazfit T-Rex 2 também é alimentado pelo sistema operacional leve e intuitivo da Zepp, que conta com um lindo esquema de cores e animações suaves.

[4] Esses recursos serão adicionados por meio de atualização OTA [5] Esse recurso será adicionado por meio de atualização OTA

PREÇO E DISPONIBILIDADE

O Amazfit T-Rex 2 já foi lançado no mundo todo com um preço a partir de USD 229,99/EUR 229,90. Ele está disponível na loja da Amazfit nos EUA a partir de 24 de maio de 2022 e estará disponível para pré-venda nas lojas Amazfit da Amazon na Itália e França em 1º de junho de 2022, e também nas lojas da Amazfit na Itália, França e Alemanha em 1º de junho de 2022. O Amazfit T-Rex 2 estará disponível em outras regiões e países em breve.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, uma marca líder global de dispositivos vestíveis inteligentes voltada para a saúde e o condicionamento físico, faz parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), uma empresa de tecnologia de saúde. Oferecendo uma ampla seleção de smartwatches e smartbands, a essência da marca Amazfit é "Up Your Game" ("suba ao próximo nível"), incentivando os usuários a viver suas paixões e expressar seus espíritos ativos livremente. A Amazfit é impulsionada pela plataforma de gestão de saúde de propriedade da Zepp Health, que oferece dados acionáveis e orientações baseados em nuvem 24 horas por dia, sete dias por semana, para ajudar os usuários a atingir suas metas de bem-estar. Com excelente habilidade técnica, os smartwatches da Amazfit ganharam muitos prêmios de design, incluindo o iF Design Award e o Red Dot Design Award.

Lançada em 2015, a Amazfit é hoje adotada por milhões de usuários. Seus produtos estão disponíveis em mais de 90 países nas Américas e nas regiões da EMEA e APAC. Para mais informações sobre a Amazfit, acesse www.amazfit.com. Para mais informações sobre a Zepp Health, acesse www.zepphealth.com.

