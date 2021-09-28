Amazfit -- новый официальный партнер компании HELIOT EMIL по производству носимых устройств

Там, где мода сочетается с инновационными технологиями

Amazfit — бренд, стимулирующий пользователей к воплощению своих увлечений и освоению безграничных возможностей. Компания Amazfit, бренд модных и технологичных аксессуаров, создает продукцию, стимулирующую ее потребителей к ведению здорового и активного образа жизни.

В ходе недели моды в Париже Amazfit покажет, как сочетание моды и технологий в смарт-устройствах может стать воплощением личного стиля, который можно носить как на подиуме, так и за его пределами. Смарт-часы Amazfit, включая GTR 2 и GTS 2e, созданы для того, чтобы помочь людям сделать первые шаги в умном фитнесе, а благодаря своему стильному дизайну они идеально вписываются в уникальную философию бренда HELIOT EMILL.

«Никогда не прекращайте пробовать новое и продолжайте стимулировать диалог в рамках креативной индустрии», — заявляет компания HELIOT EMIL.

Там, где стиль — это здоровье

Устройства серии Amazfit GTR 2 и GTS 2 оснащены новейшим высокоточным оптическим датчиком BioTracker™ 2 PPG. Благодаря мощному сенсорному процессору он обеспечивает полноценную защиту здоровья.

Значение PAI рассчитывается с помощью алгоритма обработки данных о частоте сердечных сокращений, продолжительности тренировок и другой важной информации о состоянии здоровья. Это устройство обеспечивает персонализированную оценку состояния здоровья пользователя на основе его уникальных данных.

«Мы рады сотрудничеству с компанией HELIOT EMIL, поскольку мы тоже считаем, что носимые устройства должны быть стильными, практичными и полезными. Устройства серии GTR 3 и GTS 3 будут по достоинству оценены новым поколением стильных передовых пользователей, предпочитающих продукты, повышающие эффективность их жизни. Серии GTR 3 и GTS 3 будут запущены в октябре 2021 года, поэтому следите за новостями», — отмечает компания Amazfit.

Информация о бренде Amazfit

Под брендом Amazfit, основанным в 2015 году, предлагаются смарт-часы и фитнес-браслеты как повседневного, так и спортивного назначения, а также интеллектуальные устройства для спортивно-оздоровительных целей, включая беспроводные стереонаушники (TWS), умные беговые дорожки и умные весы. В настоящее время продукция марки Amazfit представлена на рынках более чем 90 стран и регионов, включая США, Германию, Турцию и Японию. В 2020 году на Amazfit приходилась самая большая доля рынка часов для взрослых в Испании и Индонезии. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.amazfit.com.

О компании HELIOT EMIL

Расположенная в Копенгагене компания HELIOT EMIL была создана братьями Джулиусом и Виктором Джууль (Julius and Victor Juul) в дань уважения их прадедушке, в честь которого была названа компания. Изучая границы между формой и функцией на основе экспериментальных подходов, компания HELIOT EMIL стимулирует построение содержательного диалога в рамках креативной индустрии.

Компания HELIOT EMIL уделяет внимание каждой детали, будь то провокационная скандинавская или монохроматическая эстетика в сочетании с разработанными по индивидуальному заказу материалами, тканями или отделкой. Дизайнер Джулиус Джууль затрагивает вдохновляющие темы и стремится к творческому самовыражению, которые отражены в каждой коллекции HELIOT EMIL.

Соцсети компании Amazfit:

Facebook: https://www.facebook.com/amazfit.global

Instagram: https://www.instagram.com/amazfit.global/

Twitter: https://twitter.com/AmazfitGlobal

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1637092/image_2.jpg

SOURCE Amazfit