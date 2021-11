Amazfit PowerBuds Pro werden mit dem CES 2022 Innovation Award ausgezeichnet

Bei der diesjährigen Verleihung der CES-Innovationspreise gab es eine Rekordzahl von über 1800 Einreichungen. Das Programm, das von der Consumer Technology Association (CTA)® veranstaltet wird, ist ein jährlicher Wettbewerb, der herausragendes Design und Technik in 27 Produktkategorien der Verbrauchertechnologie auszeichnet. Eine Elite-Jury aus Branchenexperten , die sich aus Medienvertretern, Designern, Ingenieuren und anderen zusammensetzte, bewertete die Einreichungen nach den Kriterien Innovation, Technik und Funktionalität, Ästhetik und Design.

Die ultrakompakten und leichten Amazfit PowerBuds Pro sind mehr als nur kabellose Stereoohrhörer (TWS) für meisterhafte Klangqualität. Die intelligenten Ohrhörer verfügen über mehrere Gesundheits- und Wellness-Funktionen, darunter einen branchenführenden In-Ear-PPG-Herzfrequenzsensor zur Überwachung des Gesundheitszustands während des Trainings, wobei die Daten jederzeit abrufbar sind. Sie sind auch die ersten Hörgeräte mit automatischer Lauferkennung und HWS-Haltungswarnungen, die helfen, die Haltung zu verbessern, Nacken- und Kopfschmerzen zu lindern und langfristigen HWS-Problemen vorzubeugen.

Die Amazfit PowerBuds Pro sind mit weiteren fortschrittlichen Technologien ausgestattet, die in diesem Bereich führend sind. Sie verfügen über eine leistungsstarke aktive Geräuschunterdrückung von bis zu 40 dB, einen intelligenten Gehörschutz, eine Geräuschunterdrückung bei Anrufen mit sechs Mikrofonen und eine hohe Akkukapazität von bis zu 30 Stunden und bieten so ein erstklassiges Klangerlebnis und Gesundheitsüberwachung in einem.

Die Amazfit PowerBuds Pro stellen nicht nur einen Durchbruch in der Hearables-Technologie dar, sondern bereichern auch das Produkt-Ökosystem von Amazfit. Sie stehen im Einklang mit der Vision des Unternehmens, die Grenzen der Technologie zu erweitern, um innovative und effektive Smart Wearables zu entwickeln, die zu einem gesunden Lebensstil anregen.

Informationen zu Amazfit

Amazfit wurde 2015 gegründet und ist ein globaler Marktführer bei Smart Wearables für Gesundheit und Fitness. Amazfit bietet ein breites Produktportfolio mit smarten Uhren und Bändern, TWS-Ohrhörer, smarten Geräten für Sport und Gesundheit wie smarten Laufbändern und smarten Waagen sowie Sportgeräten. Das Motto der Marke lautet „Up Your Game", und wir ermutigen unsere Nutzer, ihre Leidenschaften auszuleben und ihrem Geist freien Lauf zu lassen.

Mit ihrer herausragenden Verarbeitung haben die Smartwatches von Amazfit viele Designpreise gewonnen, wie z. B. den deutschen IF Industrial Design Award und den Red Dot Design Award.

Derzeit sind die Produkte von Amazfit in mehr als 90 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt erhältlich, in Nord- und Südamerika, Asien, Europa und darüber hinaus. Amazfit ist eine Marke im Besitz von Zepp Health (NYSE: ZEPP) und hat seit 2014 über 100 Millionen Geräte ausgeliefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.com

