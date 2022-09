- AMAZFIT PRESENTA LOS NUEVOS SMARTWATCHES GTR 4, GTS 4 Y GTS 4 MINI: LA GENERACIÓN MÁS AVANZADA HASTA LA FECHA

Con funciones deportivas mejoradas, gestión de la salud durante las 24 horas del día, tecnología GPS líder en la industria y diseños refinados, los nuevos smartwatches Amazfit son Smart Fitness Made Easy.

BERLÍN, 1 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Amazfit, una marca líder mundial de dispositivos inteligentes de Zepp Health (NYSE: ZEPP), ha lanzado la cuarta generación de sus series GTR y GTS en IFA 2022 de Berlín. Los nuevos relojes cuentan con la tecnología de antena GPS de polarización circular líder en la industria, que permite un posicionamiento de alta precisión[1], funciones deportivas avanzadas y grandes pantallas HD AMOLED, todo ello integrado en diseños elegantes.

AMAZFIT GTR 4 Y GTS 4

Smart Fitness Made Easy, the Amazfit GTR 4 & GTS 4 Compact and Power-packed, the Amazfit GTS 4 Mini

Con funciones deportivas y de salud mejoradas, los relojes inteligentes Amazfit GTR 4 y GTS 4 están diseñados para inspirar un estilo de vida profesional y activo. El objetivo de los relojes es ayudar a los usuarios a mantenerse sanos y a realizar un seguimiento de sus actividades diarias y su rendimiento.

FUNCIONES DEPORTIVAS AVANZADAS

Los nuevos relojes Amazfit incorporan más de 150 modos de deporte y funciones avanzadas de fitness, lo que permite a los entusiastas del deporte realizar un seguimiento de los datos de todo tipo de actividades. La nueva serie también reconoce automáticamente ocho modos de deporte e integra un nuevo y avanzado modo Track Run y el recién añadido modo Golf Swing. Además, los usuarios pueden sincronizar sus datos de entrenamiento con Strava, y próximamente con adidas Running, gracias a una nueva asociación entre Amazfit y adidas Runtastic.

Los relojes son los perfectos compañeros de gimnasio, con un reconocimiento inteligente de 15 ejercicios de entrenamiento de fuerza (que aumentará a 25 tras la actualización del firmware) que les permite contar automáticamente las repeticiones, las series y el tiempo de descanso del usuario. También se pueden crear plantillas personalizadas para el entrenamiento a intervalos[2] de 10 deportes diferentes directamente en la pantalla del reloj, y el algoritmo PeakBeats™ Workout Status, desarrollado por la propia marca, proporcionará datos de rendimiento como el VO₂ máximo después de completar cualquier entrenamiento.

NAVEGACIÓN INIGUALABLE

Los dispositivos GTR 4 y GTS 4 son los primeros smartwatches de la industria que incluyen tecnología de antena GPS de doble banda con polarización circular, lo que aporta una alta intensidad de señal de posicionamiento incluso en entornos complejos.

La nueva tecnología GPS es compatible con cinco sistemas de satélites y permite a los usuarios seguir sus movimientos en tiempo real. En una futura actualización del firmware, la tecnología será compatible con seis sistemas de satélites. Los relojes también soportarán pronto la importación de archivos de rutas desde la aplicación Zepp, que podrán ser navegados en tiempo real, directamente en el reloj.

SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LA SALUD MEJORADOS

El nuevo sensor óptico BioTracker™ 4.0 PPG de desarrollo propio está mejorado a 2LED y recoge un 33 % más de datos que la generación anterior. Cuando se combina con el algoritmo mejorado de seguimiento de la frecuencia cardíaca de los relojes, se reducen en gran medida las posibles interferencias de la señal causadas por el movimiento del brazo durante el ejercicio, lo que da como resultado un seguimiento de la frecuencia cardíaca casi a la par con los cinturones de frecuencia cardíaca.

Estos dispositivos Amazfit pueden monitorizar la frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno en sangre y los niveles de estrés 24/7, y pueden comprobar rápidamente estas tres métricas -además de la frecuencia respiratoria- en solo 45 segundos con un solo toque, gracias a la función One-tap Measuring.

Los relojes también ofrecen un gran número de funciones de salud adicionales, entre las que se incluye una mejor monitorización del sueño. Ahora los usuarios pueden crear su propio horario de sueño según sus hábitos de sueño, y el dispositivo identificará el sueño en función de éste. Así, los usuarios con turnos de noche podrán ahora controlar su sueño total y sus etapas de sueño incluso durante el día con un horario de sueño establecido.

POTENTE BATERÍA Y ASISTENCIA INTELIGENTE

El Amazfit GTR 4 puede durar 14 días con un uso típico. Por su parte, el Amazfit GTS 4 también incorpora una potente batería que puede durar más de una semana con un uso típico, dentro de su cuerpo súper delgado.

Estos relojes Amazfit llevan incorporado el asistente de voz Alexa[3] para realizar comandos de voz en línea, así como para almacenar música y reproducirla de forma autónoma en los entrenamientos sin manos. También cuenta con un altavoz integrado y la capacidad de transmitir en tiempo real datos del modo deportivo como la frecuencia cardíaca, la duración y la distancia del entrenamiento, e incluso recordatorios de hidratación a través del altavoz o de los auriculares Bluetooth del usuario.

DISEÑO REFINADO

La cuarta generación de las series Amazfit GTR y GTS se presenta en varias paletas de colores, aportando estilo, textura y compacidad.

El Amazfit GTR 4 combina un diseño de alta gama que incluye una cubierta de bisel de cristal antirreflectante líder en el sector, un marco central metálico y una corona clásica inspirada en los coches deportivos, lo que lo convierte en el compañero perfecto para aquellos que quieren ir con estilo a la oficina. El smartwatch también cuenta con más de 200 esferas de reloj con diseños permanentes a juego, incluidas más de 30 animadas y cuatro nuevas esferas de reloj interactivas. Está disponible en tres impresionantes colores, como el negro Superspeed, el cuero marrón Vintage y el gris Racetrack.

El Amazfit GTS 4 adopta una estructura delgada y ligera de 9,9 mm y 27 g, con un marco central de aleación de aluminio y una exquisita corona de navegación de estilo gema. El dispositivo, que se ajusta a la moda, también cuenta con una pantalla AMOLED HD ultra grande de 1,75" para una interacción fluida y sencilla, y goza de una impresionante relación pantalla-cuerpo del 72,8 % y 341 ppi. La pantalla del reloj puede ser visible en cualquier momento con la visualización siempre activa, y hay más de 150 esferas de reloj para elegir. El smartwatch está disponible en cuatro vibrantes colores: negro infinito, blanco neblina, marrón otoñal y rosa palo.

ZEPP OS 2.0 ACTUALIZADO

El potente y sencillo sistema operativo Zepp OS de Amazfit se ha actualizado. Además de las interacciones súper suaves y una interfaz de usuario adaptada al smartwatch y diseñada para consumir menos energía, los usuarios pueden ahora seleccionar uno de los dos estilos de diseño del menú de aplicaciones y esquemas de colores más naturales o vibrantes.

La gama ampliada de miniaplicaciones descargables también ha añadido "Baby Records", que permite a los usuarios grabar las horas de sueño y alimentación de su bebé, además de dos nuevos juegos descargables, junto con las aplicaciones de terceros GoPro y Home Connect.

AMAZFIT GTS 4 MINI – COMPACTO Y POTENTE

El reloj, que pesa poco pero tiene mucha potencia, cuenta con un diseño ultraligero, monitorización de la salud durante 24 horas, más de 120 modos de deporte y una gran pantalla HD en color de 1,65" con una alta resolución de 336 x 384 píxeles y 309 ppi para desafiar los límites del tamaño.

El Amazfit GTS 4 Mini cuenta con una batería de duración ultralarga, con una capacidad de 270 mAh, que proporciona una experiencia de fitness ininterrumpida y suficiente energía para funcionar hasta 15 días sin cargar con un uso típico, y hasta 45 días en modo de ahorro de batería. Cuenta con cuatro impresionantes colores, como el negro medianoche, el rosa flamingo, el azul menta y el blanco luz de luna, que hacen de este smartwatch una declaración de moda que complementa todos los conjuntos.

El Amazfit GTR 4 y GTS 4 se lanzan globalmente el 1 de septiembre de 2022 (GMT+1) con un precio a partir de 199,99 euros. En Alemania y Polonia, la preventa comienza el 2 de septiembre, y estarán disponibles para su compra el 12 de septiembre en Alemania y el 16 de septiembre en Polonia, seguidos por España, Italia, Francia, Reino Unido y más países y regiones de todo el mundo desde mediados de septiembre hasta octubre de 2022.

El Amazfit GTS 4 Mini tiene un precio a partir de 99,99 euros y ya está disponible en Alemania, y pronto lo estará en otros países y regiones.

Para más información, visite https://www.amazfit.com y síganos en Facebook, Instagram y Twitter.

Acerca de Amazfit

Amazfit, una marca líder mundial de dispositivos inteligentes centrada en la salud y el fitness, forma parte de Zepp Health (NYSE: ZEPP), una empresa de tecnología sanitaria. Ofreciendo una amplia selección de smartwatches y bandas, la esencia de la marca Amazfit es "Up Your Game", animando a los usuarios a vivir sus pasiones y a expresar su espíritu activo libremente. Amazfit se basa en la plataforma de gestión de la salud de Zepp Health, que ofrece información y orientación práctica basada en la nube 24/7 para ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos de bienestar. Con una artesanía excepcional, los relojes inteligentes Amazfit han ganado muchos premios de diseño, entre ellos el iF Design Award y el Red Dot Design Award.

Lanzado en 2015, Amazfit cuenta hoy con millones de usuarios. Sus productos están disponibles en más de 90 países de América y de las regiones EMEA y APAC. Para más información sobre Amazfit, visite www.amazfit.com. Para más información sobre Zepp Health, visite www.zepphealth.com.

[1] Los servicios de posicionamiento en interiores no son compatibles. [2] Las plantillas de entrenamiento por intervalos se añadirán mediante una actualización OTA. [3] Amazon, Alexa y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Amazon Alexa solo está disponible en algunas regiones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886537/Smart_Fitness_Made_Easy_Amazfit_GTR_4___GTS_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886538/Compact_Power_packed_Amazfit_GTS_4_Mini.jpg

