Amazfit présente sa vision des technologies et des vêtements de remise en forme au CES 2021

Sont également présentés les montres intelligentes Amazfit Bip U Series , très légères et polyvalentes, les montres rétro-chic Amazfit Neo dotées de fonctions modernes avancées, les écouteurs ergonomiques Amazfit ZenBuds qui masquent les bruits, avec des sonorités adaptées au travail et au repos, ainsi que des fonctions intelligentes de surveillance du sommeil en temps réel ; l' Amazfit PowerBuds immersif et dynamique avec un système de sonorisation professionnel pour le sport pour un son époustouflant ; le tapis roulant pliable Amazfit AirRun avec des haut-parleurs à son surround et un design minimaliste ; l' Amazfit Smart Scale qui met les données de santé holistiques à vos pieds ; et la montre futuriste Amazfit X avec un écran extra-large courbé en 3D haute définition AMOLED.

Le thème d'Amazfit pour le CES 2021, « Plus forts, ensemble », souligne l'engagement inébranlable de la marque à offrir aux consommateurs des produits et des services efficaces sur le marché du prêt-à-porter, ce qui est plus pertinent que jamais en période de pandémie sanitaire mondiale.

Découvrez la gamme de produits Amazfit lors du CES tout numérique, du 11 au 14 janvier, sur amazfit.com .

Amazfit GTR 2e et GTS 2e : La combinaison parfaite entre style et santé

Représentant la remise en forme pour tous, les Amazfit GTR 2e et GTS 2e rejoignent l'Amazfit GTS 2 mini en tant que nouveaux membres de la famille Amazfit GTS 2 et GTR 2, menées par l'incontournable Amazfit GTR 2 et la GTS 2, où le style rencontre la santé.

Sur la base de la GTR 2, Amazfit lancera également la GTR 2 LTE plus tard dans l'année : elle sera dotée d'une connexion réseau 4G, pour des niveaux de communication sans précédent entre montres connectées.

Amazfit Bip U Series : Votre premier pas vers la remise en forme intelligente

L'Amazfit Bip U Series est dotée d'un grand écran couleur de 1,43 pouce qui permet une vue plus claire et détaillée des informations importantes.

Vous pouvez également parler à Amazon Alexa[1] sur votre Amazfit Bip U Pro pour : poser des questions, obtenir des traductions, régler des alarmes et des minuteries, vérifier la météo, contrôler vos appareils domestiques intelligents et bien plus encore.

[1] Seul Amazfit Bip U Pro soutient Alexa. Alexa ne sera disponible qu'en anglais américain au moment du lancement. Alexa n'est pas disponible dans tous les pays/régions, et des langues supplémentaires seront prises en charge par les mises à jour ultérieures de l'OTA. Pour connaître les pays/régions disponibles, les langues prises en charge, ainsi que la manière d'activer et d'utiliser Alexa sur votre Amazfit Bip U Pro, veuillez consulter le site

Amazfit Neo : Recherche rétroactive avec fonctions avancées

L'Amazfit Neo dispose d'un écran à quatre faces, équipé de quatre boutons physiques et d'un design qui offre un équilibre parfait entre style et fonctionnalité polyvalente, pour un mélange unique de design rétro et de fonctionnalités modernes.

Amazfit ZenBuds : Parfaits pour bien dormir

Les Amazfit ZenBuds sont des écouteurs intelligents qui masquent le bruit et réduisent les bruits gênants. Ils peuvent émettre des sons apaisants pour bloquer le monde extérieur et vous aider à vous détendre, à méditer, à vous concentrer sur votre travail sans distractions et à vous endormir facilement la nuit. Lorsqu'ils sont portés au lit, ces écouteurs intelligents peuvent également détecter quand vous dormez et arrêter automatiquement de diffuser des sons pour éviter de vous réveiller. La fonction de surveillance intelligente du sommeil analysera la qualité de votre sommeil chaque nuit, ce qui vous aidera à adopter des habitudes de sommeil saines.

Amazfit PowerBuds : Un son dynamique pour chaque séance d'entraînement

Les Amazfit PowerBuds apportent un son époustouflant à vos oreilles grâce à son système audio professionnel sportif. Cela permet de rendre vos exercices plus immersifs et dynamiques. Ces écouteurs sont équipés d'un capteur optique PPG pour surveiller précisément votre rythme cardiaque et vous tenir informé pendant votre entraînement. Vous recevrez également des notifications vocales lorsque votre rythme cardiaque dépasse la valeur d'alerte prédéfinie, ce qui rendra votre entraînement plus sûr et efficace.

Amazfit AirRun : Faites l'expérience de la liberté d'une course en plein air sans sortir de chez vous

L'Amazfit AirRun est équipé d'une bande de course extra-large comparée à la plupart des tapis roulants domestiques. Avec 500 millimètres de largeur et 1 300 millimètres de longueur, la bande de course offre un espace de course plus large que la plupart des tapis roulants commerciaux, tout en donnant la stabilité et l'ouverture de la course en extérieur.

Amazfit Smart Scale : Des données holistiques sur la santé à vos pieds

Grâce à sa puce de traitement des données de haute précision, l'Amazfit Smart Scale fournit des mesures pour 16 indicateurs de santé corporelle à partir des informations de base que vous entrez, pour vous aider à saisir facilement votre condition physique globale. La balance Amazfit Smart Scale est équipée d'un capteur de haute précision en forme de G, qui est suffisamment sensible pour détecter les changements de poids mineurs jusqu'à 50 grammes, ce qui signifie qu'il peut montrer les changements de votre poids même si vous ne buvez qu'un verre d'eau.

Amazfit X : L'avenir, c'est maintenant

Représentant une percée technologique dans le domaine des appareils portables intelligents, la nouvelle norme en matière de montres intelligentes est arrivée. Le design révolutionnaire de la montre concept Amazfit X, qui se caractérise par une conception sans bouton avec un écran AMOLED incurvé de 2,07 pouces, un monocorps en alliage de titane et le capteur optique BioTracker™ 2 PPG développé par l'entreprise elle-même. Portez au poignet ce qui compte pour vous.

