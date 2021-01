Amazfit prezentuje najnowsze modele inteligentnych zegarków Amazfit GTR 2e i GTS 2e z przełomowymi rozwiązaniami wspomagającymi zdrowie i kondycję fizyczną

Zapraszamy do zapoznania się z linią produktów Amazfit podczas wirtualnych targów CES odbywających się w dniach 11-14 stycznia na stronie amazfit.com.

Wzornictwo pozbawione obramowań, od krawędzi do krawędzi [1]

Wyróżniające się kunsztem rzemiosło zostało zaprezentowane na szerokiej ekspozycji – konstrukcja pozbawiona obramowań, wykorzystująca zakrzywione szkło do stworzenia silnego i zintegrowanego wrażenia wizualnego. Inteligentne zegarki Amazfit GTR 2e i GTS 2e są wyposażone w korpus ze stopu aluminium, charakteryzujący się dynamicznymi krzywiznami, które zapewniają wygodę i lekkość noszenia, a jednocześnie posiadają powłokę próżniową zapewniającą wyświetlacz odporny na zarysowania i ścieranie.

Obrotowy wyświetlacz o znakomitej jakości barw i wyrazistości

GTS 2e posiada obrotowy, 1,65-calowy wyświetlacz HD AMOLED, który jest porównywalny pod względem jasności z najnowszymi smartfonami. Gęstość pikseli 341 ppi sprawia, że wyświetlacz jest wyraźny i niezwykle czytelny, zaś intensywne kolory zapewniają doskonałą jakość obrazu.

GTR 2e jest wyposażony w obrotowy, 1,39-calowy wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości i gęstości pikseli 326 ppi, który gwarantuje wyraźny i dynamiczny obraz.

Kompleksowa ochrona zdrowia [2]

Dzięki wyposażeniu w najnowszy precyzyjny czujnik optyczny BioTrackerTM 2 PPG, modele Amazfit GTR 2e i GTS 2e rzeczywiście zapewniają wszechstronną ochronę zdrowia. Zegarki te mogą monitorować tętno przez 24 godziny na dobę, a nawet wysyłać ostrzeżenia, gdy jego wartości w spoczynku są podwyższone.

Pomiar stężenia tlenu we krwi

Podczas długotrwałej aktywności fizycznej, na przykład biegania w maratonie lub wykonywania intensywnych ćwiczeń na świeżym powietrzu, użytkownik może zmierzyć swój poziom saturacji (SpO2) w momencie, gdy jego organizm zaczyna słabnąć.

System oceny stanu zdrowia PAI™

PAI™ (ang. Personal Activity Intelligence) to system oceny stanu zdrowia, który wykorzystuje algorytmy do konwersji złożonych danych, takich jak tętno, czas trwania aktywności i inne dane zdrowotne, w jeden intuicyjny wynik umożliwiający użytkownikom łatwe zrozumienie ich stanu fizycznego.

Monitorowanie jakości snu w celu uzyskania maksymalnej wydajności

Inteligentne zegarki Amazfit GTR 2e i GTS 2e obsługują szczegółowe monitorowanie snu poprzez dokładne określenie etapów snu, śledzenie oddechu podczas snu oraz dostarczanie analiz jakościowych i propozycji zmian. Zegarki te pozwalają również rozpoznawać drzemki dzienne powyżej 20 minut [3] w celu odnotowania kompletniejszych informacji dotyczących snu.

Monitorowanie poziomu stresu

Nasze nowe zegarki pozwalają sprawdzić, gdzie znajduje się indywidualny poziom stresu użytkownika – od relaksu, poprzez normalny, średni, aż po intensywny w ciągu dnia.

90 wbudowanych trybów sportowych

Nowe inteligentne zegarki Amazfit zostały wyposażone w 90 wbudowanych trybów sportowych, aby zaspokoić potrzeby większości entuzjastów sportu. Dzięki inteligentnej funkcji rozpoznawania rodzaju sportu [4] automatycznie aktywują odpowiedni tryb, gdy tylko użytkownik zacznie się poruszać.

Inteligentne wsparcie głosowe [5]

Możliwość obsługiwania zegarka głosowo bez dostępu do internetu za pomocą funkcji asystenta głosowego w trybie offline – w tym włączanie trybów sportowych lub otwieranie funkcji monitorowania tętna.

Wydłużona żywotność baterii

Dzięki głęboko zoptymalizowanemu systemowi zarządzania bateriami o dużej pojemności, który przewiduje żywotność baterii do 24 dni w przypadku GTR 2e i 14 dni w przypadku GTS 2e przy typowym użyciu [6], inteligentne zegarki są zawsze gotowe do kontrolowania postępów - bez konieczności noszenia ładowarki, niezależnie od miejsca, do którego użytkownik się udaje.

Kompatybilność aplikacji Zepp dla zoptymalizowanego zarządzania danymi dotyczącymi zdrowia

Najnowsze zegarki łączą się ze zaktualizowaną wersją aplikacji Zepp, która przeprowadza kompleksową analizę wielu źródeł danych w celu zapewnienia całodobowego zarządzania danymi o organizmie, pomagając użytkownikom kontrolować swoją kondycję fizyczną w dowolnym momencie.

Ceny i dostępność

W Ameryce Północnej Amazfit GTR 2e i Amazfit GTS 2e są dostępne od 11 stycznia na oficjalnej stronie internetowej Amazfit iAmazon (linki znajdują się na stronie). Oba oferowane są w cenie 139,99 USD.

W Wielkiej Brytanii Amazfit GTR 2e i Amazfit GTS 2e będą dostępne w Argos od 11 stycznia, w cenie 119 GBP, zarówno na oficjalnej stronie internetowej Amazfit, jak i w Amazon w późniejszym terminie, co zostanie potwierdzone.

[1] Amazfit GTR 2e i GTS 2e przyjmują nową koncepcję wzornictwa, produkty nie posiadają widocznych granic zewnętrznych, zapewniając wrażenie wzrokowe „braku obramowań".

[2] Produkty te nie są wyrobami medycznymi. Dane i wyniki testów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do diagnozowania lub monitorowania jakiegokolwiek stanu chorobowego. Ponadto na dokładność danych będą miały wpływ tatuaże oraz inne pigmenty na skórze, ciemniejsze odcienie skóry, włosy, ruch i pot związany ze sportem itp.

[3] Po wykryciu, że użytkownik śpi między północą a 6:00 rano, czas snu między 18:00 dnia poprzedniego a 11:00 może być rejestrowany jako czas snu nocnego; sen między 11:00 a 18:00 trwający dłużej niż 20 minut jest rejestrowany jako drzemka. Nie rejestruje się snu trwającego mniej niż 20 minut.

[4] Inteligentne rozpoznawanie trybów sportowych obejmuje bieg na świeżym powietrzu, bieżnię, spacery, jazdę na rowerze, pływanie w basenie i jazdę na rowerze eliptycznym.

[5] Asystent głosowy offline rozpoznaje polecenia głosowe wyłącznie w języku angielskim.

[6] Żywotność baterii może się różnić w zależności od ustawień, warunków pracy i innych czynników. W związku z tym rzeczywisty wynik może różnić się od danych laboratoryjnych. Przy zwykłym użytkowaniu Amazfit GTR 2e może działać do 24 dni. Przykładowy scenariusz użycia: kontrola tętna jest zawsze aktywna, włączony jest monitoring snu; 150 wiadomości podświetlających wyświetlacz w ciągu dnia, podniesienie nadgarstka, aby zobaczyć czas – 30 razy, działania na podświetlonym wyświetlaczu przez 5 minut; ćwiczenia 3 razy w tygodniu, GPS może działać przez 30 minut.

Inteligentny zegarek Amazfit GTS 2e może pracować do 14 dni przy zwykłym użytkowaniu. Standardowy scenariusz użycia: zawsze włączona kontrola tętna, aktywny monitoring snu; 150 wiadomości dziennie podświetlających wyświetlacz, podniesienie nadgarstka, aby zobaczyć czas – 30 razy, działania na podświetlonym wyświetlaczu przez 5 minut; ćwiczenia 3 razy w tygodniu, GPS pracuje przez 30 minut.

