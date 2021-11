Amazfit traz smartwatches GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3 ao Brasil

Os novos wearables chegam com a interface Zepp OS integrada e contam com vários modos para monitoramento de atividades físicas. Além disso, eles são compatíveis tanto com celulares Android quanto com iOS, por meio de uma conexão com os aplicativos Google Fit e Apple Health, respectivamente. Há compatibilidade também com apps como Strava, Relive, Runkeeper e TrainingPeaks, para sincronizar dados esportivos.

Os novos Amazfit têm mais de 150 mostradores de relógio e o monitoramento 4-em-1, que oferece quatro métricas de saúde em 45 segundos (frequência cardíaca, oxigenação no sangue, nível de estresse e respiração taxa). Os smartwatches tem a proposta de oferecer gestão de saúde 24 horas por dia, com monitoramento de frequência cardíaca, monitoramento de sono e rastreamento avançado do ciclo menstrual. O controle de voz com Alexa pode definir alarmes, fazer perguntas e outras funções.

A opção premium na nova série de wearables da Amazfit é o Amazfit GTR 3 Pro, que segue o padrão clássico da série, com mostrador redondo e design sofisticado. Ele conta com uma tela AMOLED de 1,43 polegada com densidade de 331 ppi e resolução Ultra HD. O painel ainda oferece um aproveitamento de 70,6% em relação ao corpo e o vestível conta com mais de 150 modos esportivos integrados. Segundo a Amazfit, a bateria com capacidade de 450 mAh oferece uma autonomia para até 12 dias de uso com uma única carga e ele ainda possui 2,3 GB de armazenamento interno, que podem ser utilizados para salvar músicas para reprodução.

As outras duas versões são a Amazfit GTR 3, que tem mostrador circular, com uma tela de 1,39 polegada, e batéria de 450 mAh com durabilidade de até 21 dias, e o Amazfit GTS 3, com painel quadrado de 1,75 polegada com resolução ultra-HD e densidade de 341 ppi.

"Esses três relógios cumprem a promessa do "Smart Health Made Easy". O GTR 3 Pro foi desenvolvido para empoderar. O Amazfit GTR 3 foi construído para durar. E o GTS 3 foi feito para se movimentar. Conectar saúde com tecnologia é a filosofia central por trás do Zepp OS, um sistema operacional que criamos com foco na saúde, e que ajuda nossos relógios a cumprir com a nossa missão de tornar mais fácil para todos terem uma vida saudável", diz Wayne Huang, CEO e fundador da Zepp Health.

Os modelos Amazfit GTR 3, Amazfit GTR 3 Pro e Amazfit GTS 3 já estão disponíveis no Brasil e podem ser adquiridos através de sites parceiros como Amazon, Aliexpress e Americanas.

Fundada em 2015, a Amazfit é uma marca líder global em smartwatches e wearables com foco em saúde e condicionamento físico. Atualmente, os produtos Amazfit estão disponíveis em mais de 90 países e regiões de todo o mundo, na América do Norte e do Sul, Ásia, Europa e muito mais. Amazfit é uma marca de propriedade da Zepp Health (NYSE: ZEPP) e já produziu mais de 100 milhões de dispositivos desde 2014. Para obter mais informações visite www.amazfit.com.

