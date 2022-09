Amazon anuncia seu primeiro projeto de energia renovável na América do Sul

A Amazon agora tem 202 projetos de energia renovável na América do Norte, 117 na Europa, 57 na Ásia e Pacífico, 1 no Oriente Médio, 1 na África e seu primeiro projeto na América do Sul

No total, os projetos de energia renovável habilitados pela Amazon irão gerar 50.000 gigawatts-hora (GWh) de energia limpa – o suficiente para abastecer 4,6 milhões de residências nos EUA a cada ano

SÃO PAULO, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Amazon (NASDAQ: AMZN) anunciou o seu primeiro projeto de energia renovável na América do Sul, que é um parque solar de 122 MW no Brasil. O projeto ajudará a alimentar as operações da Amazon na região e proporcionará benefícios econômicos à comunidade local e à biodiversidade da região. O novo projeto faz parte da expansão de seu portfólio de energia renovável global, que conta com 2,7 gigawatts (GW) adicionais de capacidade de energia limpa, em pelo menos 71 novos projetos de energia renovável. Quando estiver totalmente operacional, o portfólio global de energia renovável da Amazon gerará 50.000 gigawatts-hora (GWh) de energia limpa, que é a quantidade equivalente de eletricidade necessária para abastecer 4,6 milhões de residências nos EUA a cada ano.

O projeto está sendo desenvolvido com a EDP Renováveis e a EDP Brasil, que planejam investir mais de R$ 2 milhões em programas ambientais durante a construção, protegendo a biodiversidade. Estima-se que o projeto crie 850 empregos durante a fase de construção do projeto.

"Estamos trazendo novos projetos eólicos e solares online para alimentar nossos escritórios, centros de atendimento, data centers e lojas, que atendem coletivamente milhões de clientes em todo o mundo, e estamos no caminho de alcançar 100% de energia renovável em todo o nosso negócio até 2025", disse Adam Selipsky, CEO da Amazon Web Services. "Em todo o mundo, os países estão procurando acelerar a transição para uma economia de energia limpa, e investimentos contínuos como o nosso podem ajudar a acelerar sua jornada, pois todos trabalhamos juntos para mitigar os impactos das mudanças climáticas."

"A Amazon está totalmente comprometida com o Brasil e com nossa missão de fazer negócios aqui da maneira mais eficiente, para reduzir nosso impacto no meio ambiente. Este projeto impulsionará todos os nossos negócios no Brasil: operações, centros de atendimento e data centers da Amazon Web Services", disse Daniel Mazini, Presidente da Amazon Brasil.

O PPA da Amazon com a EDP Renováveis vai viabilizar o maior parque solar da EDP Brasil no país. "Em nossos projetos, buscamos empresas que tenham o mesmo compromisso com o futuro do planeta. Nesse sentido, estar com a Amazon demonstra um pensamento comum de duas empresas que têm objetivos consistentes em busca de uma economia de baixo carbono, confiança no potencial brasileiro e desejo de gerar impacto positivo nas comunidades", destaca Duarte Bello, COO da EDP Renováveis na Europa e América Latina".

"Investir em energias renováveis está no centro da estratégia da EDP. Planejamos investir mais de R$ 3 bilhões em energia solar no Brasil até 2025, o que atende ao potencial do país, que possui um dos melhores índices de irradiação do mundo, além de uma grande extensão territorial. Entendemos a necessidade dos governos, empresas e sociedade civil atuarem juntos para reduzir as emissões de carbono na atmosfera e queremos ser protagonistas nesse processo, liderando a transição energética", destacou João Marques da Cruz, CEO da EDP no Brasil.

A Amazon é a maior compradora de energia renovável no mundo. Além disso, a Amazon anunciou 379 projetos de energia renovável em 21 países, incluindo 154 parques eólicos e solares e 225 projetos de energia solar em telhados, representando 18,5 GW de capacidade de energia renovável. Até o final de 2021, a empresa atingiu 85% de energia renovável em seus negócios.

Para ajudar a dimensionar os benefícios dos investimentos no setor de energia renovável à medida que o projeto continua a crescer, a Amazon também está trabalhando por meio da iniciativa Clean Energy Buyers Institute's (CEBI) Beyond the Megawatt, para garantir que o setor maximize o impacto econômico, ambiental e social da aquisição de energia.

A Amazon co-fundou o The Climate Pledge em 2019, comprometendo-se a atingir carbono zero até 2040 – 10 anos antes do Acordo de Paris. O Pledge agora tem mais de 375 assinaturas, incluindo Best Buy, IBM, Microsoft, PepsiCo, Siemens, Unilever, Verizon e Visa. A Amazon também encomendou 100.000 veículos elétricos de entrega, o maior pedido já feito de veículos elétricos para entregas, e começou a distribuí-los nos EUA. A empresa também está investindo US$ 2 bilhões no desenvolvimento de serviços e soluções de descarbonização por meio do The Climate Pledge Fund. Para obter mais informações, visite https://sustainability.aboutamazon.com/.

