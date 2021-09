Amazon Brasil cria 1.500 novos empregos por meio da expansão de sua área de Operações

SÃO PAULO, 30 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Nos últimos 30 dias, a Amazon anunciou a criação de novas oportunidades de trabalho no Brasil, após a abertura de um novo Centro de Distribuição no Rio de Janeiro. Durante o último ano, a empresa criou mais de 1.500 empregos diretos e indiretos no país, reforçando o comprometimento com as comunidades nos locais em que atua, acelerando o desenvolvimento cidades como São João de Meriti, Cajamar e Betim. Presente em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco, além do Distrito Federal, mais de 5,2 mil pessoas compõem de forma direta a área de operações da Amazon no Brasil. Com o compromisso de expandir, a empresa também espera abrir outras milhares de vagas temporárias para períodos como Prime Day, Black Friday e Natal.