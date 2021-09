Amazon.com.br apresenta Loja de Cerveja com entrega para todo o Brasil

SÃO PAULO, 13 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A partir de hoje, clientes Amazon.com.br têm acesso à Loja de Cerveja, com uma nova seleção de cervejas tradicionais e artesanais. Os consumidores também encontram por lá tudo relacionado ao universo cervejeiro: desde uma série de dicas de harmonização, passando por uma seleção de copos e acessórios para a degustação dessa paixão nacional além, é claro, de uma grande variedade de marcas e tipos de cervejas, como Colorado, Original, Heineken, La Trappe, Erdinger, Guinness, Roleta Russa, Madalena, Three Monkeys Beer e muito mais. São centenas de rótulos de cervejas e mais de 500 produtos, como copos, acessórios, livros e itens de decoração. Além disso, a loja tem um Guia de Cervejas e um Guia de Harmonização. Para conferir na novidade, acesse: www.amazon.com.br/cerveja.

"Neste lançamento, trabalhamos junto a centenas de marcas de cervejas tradicionais e artesanais, para que nossos consumidores tenham maior conveniência ao encontrar seus rótulos favoritos", afirma Melina Ioshii, Líder da Categoria de Consumíveis da Amazon Brasil. "Na Amazon, temos o compromisso de oferecer aos nossos clientes a melhor experiência de compra, preço baixo e uma seleção diversa de produtos. Por isso, estamos muito animados em inaugurar a Loja de Cerveja, que reforça toda essa dedicação".

Para comemorar o lançamento, os consumidores podem desfrutar de diversos rótulos e acessórios selecionados. A Loja de Cerveja oferece a conveniência para comprar e receber os produtos com rapidez e segurança, no conforto da sua casa.

Confira alguns dos produtos de destaque:

As compras na Amazon.com.br podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros. Consumidores que realizarem a primeira compra no site contam com frete grátis para produtos enviados pela Amazon e membros Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em compras sem valor mínimo para milhões de itens elegíveis, sendo que mais de 50 cidades contam com entrega em um dia e mais de 700 cidades contam com entregas a partir de dois dias. Os demais clientes podem aproveitar o frete grátis para compras acima de R$99 em livros e acima de R$149 nos produtos enviados pela Amazon.

Para acessar todos os produtos que estão disponíveis visite www.amazon.com.br/cerveja.

*O preço e a seleção de produtos podem variar durante o período ou enquanto durarem os estoques.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

Mais de 200 milhões de membros em todo o mundo aproveitam muitos dos benefícios do Amazon Prime, um programa que combina compras e entretenimento. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, e também acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. Além disso, oferece filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Prime Music, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 9,90 ao mês, ou R$ 89 ao ano, podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime.

